NASA и Роскосмос хотят продлить сотрудничество по МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует продлить соглашение с российской госкорпорацией Роскосмос о совместных полётах на Международную космическую станцию (МКС). Ожидается, что срок этого важного соглашения будет продлён ещё на полтора года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, об этом заявила глава программы NASA по низкой околоземной орбите Дана Вайгель на пресс-конференции в Хьюстоне. По её словам, стороны работают над продлением действующего соглашения на 1–1,5 года.

Перспективы соглашения и ограничения

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли соглашение действовать до 2030 года, когда завершится эксплуатация МКС, Вайгель подчеркнула, что столь долгосрочных договорённостей пока нет. Представитель агентства сообщила, что программа взаимных полётов между двумя странами пока обсуждается поэтапно.

Также на пресс-конференции обсуждался вопрос включения пилотируемого космического корабля Boeing Старлинер в программу взаимных полётов. По словам Вайгель, сейчас этот вопрос не стоит на повестке, поскольку корабль ещё не прошёл полную необходимую сертификацию.

Технические проблемы и меры безопасности

По словам представительницы США, NASA позднее дополнительно обсудит с Роскосмос возможное участие Boeing Старлинер в будущих миссиях. Причиной стали технические трудности, возникшие во время испытательного полёта в июне 2024 года.

Напомним, во время того испытательного полёта на борту Boeing Старлинер были выявлены серьёзные проблемы. В результате корабль вернули на Землю без астронавтов, а астронавтам NASA Барри Уилмору и Суните Уильямс пришлось значительно дольше запланированного оставаться на МКС. Позже они вернулись на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.