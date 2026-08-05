В Японии мужчина попытался напасть на полицейских с металлическим предметом

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как мужчина, нарушавший порядок в общественном месте в Японии, пытался напасть на сотрудников полиции с металлическим предметом.

На видео видно, как несколько полицейских пытаются взять под контроль полуобнажённого мужчину на улице. Держа в руках длинный металлический предмет, он сопротивлялся сотрудникам и пытался приблизиться к ним.

Когда ситуация стала опасной, на место происшествия вызвали дополнительные силы. Правоохранители окружили мужчину, взяли под контроль предмет в его руках и задержали его.

Сообщается, что по факту произошедшего была проведена проверка в установленном порядке, а действиям подозреваемого дана правовая оценка.