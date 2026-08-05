Дешёвые автомобили снизили прибыль Tesla

·32·Авто
Дешёвые автомобили снизили прибыль Tesla

Долгосрочные планы Tesla по превращению из традиционного автопроизводителя в технологического гиганта, ориентированного на искусственный интеллект, сталкиваются с серьёзными препятствиями. Как сообщает издание Иксбт.ком, доходы от ключевых автомобильных моделей компании резко сократились, что негативно сказалось на её финансовых показателях. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По итогам второго квартала текущего года зафиксировано резкое падение прибыли Tesla. Основной причиной называют существенное снижение средней продажной цены электромобилей. Снижение цен и рост спроса на более доступные модели нанесли серьёзный удар по рентабельности компании.

Финансовые показатели снижаются

В отчётном периоде, завершившемся в июне, операционная маржа Tesla составила всего 1,4%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 4,1%. Такое сокращение операционной прибыли наглядно демонстрирует усиление конкуренции в автомобильной отрасли.

При этом наблюдался рост числа поставленных автомобилей. За указанный период компания передала клиентам в общей сложности 451 758 электромобилей — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако увеличение объёмов не смогло компенсировать снижение рентабельности.

Сложности технологического перехода

По мнению экспертов, Tesla постепенно пытается переключить внимание с автомобилей на технологии искусственного интеллекта и автономного вождения. Однако сокращение доходов от основного автомобильного бизнеса затрудняет финансирование этого перехода. Продажи доступных моделей поддерживают объёмы, но низкая маржа вынуждает компанию корректировать свою стратегию.

Появление доступных электромобилей на автомобильном рынке выгодно для потребителей, но создаёт высокие финансовые риски для производителей. На примере Tesla видно, что ценовая война и переход к более дешёвым автомобилям способны серьёзно повлиять на маржу даже крупных автоконцернов.

TeslaЭлектромобилиАвтомобильный РынокТехнологииБизнес
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