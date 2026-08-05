Зарплата 54 тысяч чиновников будет привязана к КПИ: что изменится в новой системе?

В Узбекистане планируется кардинально изменить систему оплаты труда государственных гражданских служащих. Согласно предложениям, представленным Президенту Шавкату Мирзиёеву, зарплата около 54 тысяч сотрудников министерств, ведомств и хокимиятов будет рассчитываться на основе единых критериев.

Основная идея новой модели проста: доход сотрудника должен зависеть не от того, в каком ведомстве он работает, а от сложности его должности, квалификации, ответственности и достигнутых результатов. Однако это пока не вступивший в силу порядок — на основе представленных предложений должен быть разработан окончательный нормативный документ.

Зарплата есть, но доля должностного оклада очень мала

В действующей системе ежемесячный доход госслужащего формируется из множества надбавок, премий и дополнительных выплат. В некоторых случаях доля должностного оклада в общем доходе не достигает даже 15 процентов.

В результате сотрудники, выполняющие одинаковые обязанности, могут получать существенно различающиеся зарплаты в разных министерствах или ведомствах. В организациях с крупными внебюджетными фондами дополнительные выплаты были выше, а в ведомствах, не располагающих такими возможностями, — ниже.

Министерство экономики и финансов также относило к числу основных проблем действующей системы разрозненность размеров заработной платы, выплату различных надбавок за счет внебюджетных средств и низкую долю должностного оклада в общем доходе.

В новом порядке предполагается, что основную часть дохода будет составлять именно должностной оклад. Это позволит сотруднику заранее понимать размер ежемесячного дохода, а государству — прозрачно рассчитывать расходы на оплату труда.

Единая система вместо десятков надбавок

Предлагается сократить около десяти надбавок и стимулирующих выплат, применяемых сейчас в государственных учреждениях, и оставить вместо них три основных вида выплат.

Законодательством о государственной гражданской службе установлено, что заработная плата формируется из базового должностного оклада, выплат за выслугу лет и квалификационный класс, надбавки за КПИ, а также поощрения по итогам отчетного периода.

В окончательном порядке отдельно будет определено, какие надбавки будут объединены, каков будет их размер и методика расчета. Однако общее направление ясно: сложные и трудные для понимания дополнительные выплаты будут сокращены, а структура зарплаты — упрощена.

Будет введена 11-разрядная и 6-ступенчатая тарифная сетка

Планируется ввести для всех государственных органов единую тарифную сетку, состоящую из 11 разрядов и 6 ступеней.

Ожидается, что разряд будет учитывать место должности в системе государственного управления, сложность обязанностей и уровень ответственности. Ступени позволят различать опыт, квалификацию и профессиональный рост сотрудников, занимающих одинаковые должности.

Например, если в двух министерствах есть должность главного специалиста одного уровня, их базовая зарплата будет рассчитываться по единому принципу. Более крупный фонд ведомства или отдельная внутренняя система выплат не будут определяющим фактором.

Задача формировать зарплату госслужащих по единому принципу — с учетом опыта работы, научной и квалификационной степени, а также результативности — была определена и в документах по реформе государственной службы, принятых в 2025 году.

КПИ будет определять не всю зарплату, а ее зависящую от результатов часть

Новости о новой системе могут создать впечатление, что «чиновники будут получать всю зарплату по КПИ». На самом деле, согласно предложению, должностной оклад останется основной и стабильной частью дохода. КПИ будет влиять на стимулирующую часть, выплачиваемую в зависимости от результатов сотрудника.

Если сотрудник выполнит установленные задачи или покажет результат выше планового, он получит дополнительную выплату. При низкой эффективности стимулирующая выплата также уменьшится.

В настоящее время уже существует механизм поощрения государственных гражданских служащих за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам месяца, квартала, полугодия или года.

Однако работа новой системы будет зависеть от того, как будут определяться КПИ. Если оценка будет проводиться только по количеству совещаний, подготовленных справок или отправленных писем, реформа может превратиться в новую форму бюрократии.

Важно оценивать результат по качеству услуг, предоставленных населению, скорости решения проблем, экономии бюджетных средств и конкретным изменениям в соответствующей сфере.

Освоившим искусственный интеллект могут предоставлять бонусы

Предложения также предусматривают отдельное поощрение сотрудников, эффективно освоивших новые технологии, в том числе инструменты искусственного интеллекта.

Это не означает, что каждый сотрудник, открывший на компьютере программу с искусственным интеллектом, автоматически получит бонус. Ожидается, что поощрение будет предоставляться специалистам, которые внедрили технологию в рабочий процесс, сэкономили время или средства, повысили качество услуг и продемонстрировали измеримый результат.

При оценке цифровой трансформации государственных органов Узбекистана также установлен порядок учета показателей внедрения технологий искусственного интеллекта.

С этой точки зрения новая система выплат может стать для государственных учреждений инструментом привлечения не только опытных, но и молодых кадров, обладающих цифровыми навыками.

Кого коснутся изменения?

Предложения охватят около 54 тысяч государственных гражданских служащих. В их число входят:

— сотрудники центральных аппаратов министерств и ведомств;

— специалисты территориальных управлений;

— сотрудники областных, районных и городских хокимиятов.

Эта цифра не означает всех работников бюджетных организаций. Учителя, врачи, представители сферы культуры и других бюджетных отраслей имеют отдельные системы оплаты труда.

Обновленная система, основанная на КПИ, должностном окладе, квалификационном классе и бонусах, начала применяться в местных хокимиятах с 2025 года. Теперь рассматривается возможность внедрить эти принципы в едином порядке и в других звеньях государственной гражданской службы.

Зарплата вырастет или уменьшится?

Пока не опубликованы точные расчеты того, насколько изменится зарплата всех сотрудников. Новая система может привести к повышению зарплаты для одних и сокращению отдельных надбавок для других.

Основная цель заключается не в выплате всем одинаковой суммы. Предполагается установить единый базовый подход для задач одного уровня и создать для сотрудников, демонстрирующих высокие результаты, возможность получать больший доход.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить при разработке предложений принципы справедливости, прозрачности и эффективности, а также связать зарплату с квалификацией сотрудника и возложенной на него ответственностью.

Истинный результат реформы будет виден не в новой тарифной таблице, а в ответе на один вопрос: будет ли КПИ измерять красивый отчет на бумаге или изменения, которые люди ощущают в повседневной жизни? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!