Арсенал может столкнуться с финансовым кризисом из-за трансфера Винисиуса Жуниора

·46·Спорт
Арсенал может столкнуться с финансовым кризисом из-за трансфера Винисиуса Жуниора

Об этом сообщает Goal.com.

По мнению Чарли Остина, высказанному в эфире Sky Sports Невс, приход бразильского футболиста может принести клубу больше вреда, чем пользы. Сообщается, что на этой неделе проходят решающие переговоры между игроком, его представителями и руководством мадридского клуба, которые должны прояснить его будущее на «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на это, лондонский клуб готов кардинально изменить существующую зарплатную структуру, чтобы заполучить звёздного футболиста.

Риск финансового дисбаланса и конфликтов в команде

По данным Те Телеграф, «Арсенал» готовится предложить Винисиусу Жуниору базовую зарплату свыше 400 тысяч фунтов в неделю. С учётом бонусов и имиджевых прав его общий доход будет ещё выше. Это почти в два с половиной раза больше заработка других лидеров команды Микеля Артеты.

Остин отметил, что такая огромная разница может вызвать недовольство у нынешних ключевых игроков команды, таких как Деклан Райс и Букайо Сака. «Я боюсь, что это полностью взорвёт структуру «Арсенала»» — предупредил бывший нападающий. Он добавил, что футболисты прекрасно понимают: игрок такого уровня не приходит бесплатно. Однако это может привести к требованиям и недопониманию между одноклубниками в духе: «Я тоже должен получать больше».

Стабильность и новый вызов

За последние пять-шесть лет «Арсеналу» удалось создать прочный фундамент благодаря трансферной политике и финансовой дисциплине. Бывший игрок клуба опасается, что этот баланс, достигнутый с большим трудом, может рухнуть из-за одного трансфера. Пока считается, что главным приоритетом Винисиуса Жуниора остаётся продолжение выступлений в Мадриде и продление контракта, однако в ближайшие дни станет ясно, как решительные действия английского клуба изменят ситуацию.

АрсеналВинисиус ЖуниорПремьер-лигаРеал МадридТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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