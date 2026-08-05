Умер ребёнок, девять лет находившийся в коме из-за сыра из сырого молока

В итальянской провинции Тренто умер 13-летний Маттиа Маестри, тяжело заболевший после употребления сыра, приготовленного из сырого молока. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2017 году, когда Маттиа было всего 4 года, после употребления сыра из сырого молока он заразился бактериальной инфекцией. В результате у него развился тяжёлый гемолитико-уремический синдром.

После этого ребёнок впал в перманентное вегетативное состояние. Почти девять лет он жил, нуждаясь в искусственном питании и постоянном медицинском уходе.

Сообщается, что в 2025 году Верховный кассационный суд Италии оставил в силе приговор бывшему руководителю предприятия — производителя сыра — и сыровару. Семье Маттиа выплатили компенсацию в размере 1 миллиона евро.

После трагического происшествия отец ребёнка начал кампанию по информированию общественности о потенциальных рисках сырого молока и продуктов, изготовленных из него, особенно для здоровья детей.

Теперь в связи со смертью Маттиа ожидается пересмотр этого дела. В рамках него также может быть дана правовая оценка вопросу о причинении смерти человеку по неосторожности.