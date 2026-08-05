Манчестер Юнайтед хочет подписать звезду «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» серьёзно изучает возможность трансфера полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Те Индепендент, 19-летний футболист привлёк внимание главного тренера команды Майкла Кэррика, а руководство «Олд Траффорд» планирует проверить решимость лондонского клуба в этом вопросе. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидается, что трансфер Льюиса-Скелли, являющегося игроком сборной Англии, будет сложным процессом. Молодой талант вновь закрепился в составе «Арсенала» под руководством Микеля Артеты и имеет долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года. Несмотря на это, руководство «Манчестер Юнайтед» высоко оценивает игру футболиста и продолжает внимательно следить за его ситуацией.

Молодой талант в планах Майкла Кэррика

Этим летом «Манчестер Юнайтед» уже успел значительно усилить полузащиту. Клуб подписал Юри Тилеманса и Андре Сантоса за общую сумму в 83 миллиона фунтов стерлингов. Однако сообщается, что команда намерена дополнить состав ещё одним центральным полузащитником.

В прошлом сезоне Майлз Льюис-Скелли, несмотря на трудности, продемонстрировал характер и высокий уровень ментальной подготовки. Футболист играл на позиции левого защитника, когда Риккардо Калафьори получил травму, но позднее на некоторое время потерял место в основном составе, поскольку Микель Артета сделал ставку на более традиционных защитников.

Футболист, преодолевший трудности

В матче против «Фулхэма» он вернулся в центр полузащиты и продемонстрировал яркую игру

Вышел в стартовом составе в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ

Сыграл важную роль в завоевании «Арсеналом» титула чемпиона Англии в Премьер-лиге

Успел провести свои первые матчи и за сборную Англии

Сам футболист также не скрывал, что после подписания нового контракта прошлым летом поставил перед собой большие цели. «Я хочу творить историю и выиграть все престижные трофеи в футболе», — отмечал он в одном из своих интервью.

Универсальный стиль игры и тактическая зрелость Майлза Льюиса-Скелли делают его идеальным кандидатом для философии Майкла Кэррика. Однако действующий контракт с «Арсеналом» является серьёзным препятствием, а нежелание лондонского клуба легко расставаться со своим лидером показывает, насколько сложным может оказаться этот трансфер.