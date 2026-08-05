Манчестер Юнайтед хочет подписать звезду «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли

·47·Спорт
Манчестер Юнайтед хочет подписать звезду «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» серьёзно изучает возможность трансфера полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Те Индепендент, 19-летний футболист привлёк внимание главного тренера команды Майкла Кэррика, а руководство «Олд Траффорд» планирует проверить решимость лондонского клуба в этом вопросе. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидается, что трансфер Льюиса-Скелли, являющегося игроком сборной Англии, будет сложным процессом. Молодой талант вновь закрепился в составе «Арсенала» под руководством Микеля Артеты и имеет долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года. Несмотря на это, руководство «Манчестер Юнайтед» высоко оценивает игру футболиста и продолжает внимательно следить за его ситуацией.

Молодой талант в планах Майкла Кэррика

Этим летом «Манчестер Юнайтед» уже успел значительно усилить полузащиту. Клуб подписал Юри Тилеманса и Андре Сантоса за общую сумму в 83 миллиона фунтов стерлингов. Однако сообщается, что команда намерена дополнить состав ещё одним центральным полузащитником.

В прошлом сезоне Майлз Льюис-Скелли, несмотря на трудности, продемонстрировал характер и высокий уровень ментальной подготовки. Футболист играл на позиции левого защитника, когда Риккардо Калафьори получил травму, но позднее на некоторое время потерял место в основном составе, поскольку Микель Артета сделал ставку на более традиционных защитников.

Футболист, преодолевший трудности

  • В матче против «Фулхэма» он вернулся в центр полузащиты и продемонстрировал яркую игру
  • Вышел в стартовом составе в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ
  • Сыграл важную роль в завоевании «Арсеналом» титула чемпиона Англии в Премьер-лиге
  • Успел провести свои первые матчи и за сборную Англии
Сам футболист также не скрывал, что после подписания нового контракта прошлым летом поставил перед собой большие цели. «Я хочу творить историю и выиграть все престижные трофеи в футболе», — отмечал он в одном из своих интервью.

Универсальный стиль игры и тактическая зрелость Майлза Льюиса-Скелли делают его идеальным кандидатом для философии Майкла Кэррика. Однако действующий контракт с «Арсеналом» является серьёзным препятствием, а нежелание лондонского клуба легко расставаться со своим лидером показывает, насколько сложным может оказаться этот трансфер.

Манчестер ЮнайтедАрсеналМайлз Льюис-СкеллиПремьер-лигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов