Американские военные испытали управление искусственным интеллектом в космосе

·38·Технологии
Американские военные испытали управление искусственным интеллектом в космосе

Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в ходе эксперимента алгоритм машинного обучения полностью взял под контроль платформу космического аппарата. Система самостоятельно анализировала данные с датчиков и в реальном времени принимала решения, выполняя такие важные задачи, как ориентация аппарата, энергоснабжение, связь и терморегуляция.

Самостоятельные решения и адаптивность

В отличие от традиционного бортового программного обеспечения, нейросеть не опиралась на заранее заданные строгие правила. Она адаптировала процесс управления к текущему состоянию аппарата, без необходимости постоянного контроля с Земли. Это особенно важно для космических миссий, поскольку задержки связи, ограниченные вычислительные ресурсы и воздействие радиации требуют от спутников быстрого принятия решений.

По данным АФРЛ, это передовое решение является ключевой частью программы создания автономных космических систем. В будущем рост числа спутников и увеличение количества средств радиоэлектронного воздействия потребуют сохранять работоспособность орбитальных группировок даже при потере связи с наземными центрами управления.

Перспективы будущих орбитальных группировок

По мнению специалистов, вместо небольших сложных устройств планируется использовать крупные сети спутников, которые совместно выполняют задачи, перераспределяют функции и адаптируются к угрозам без участия операторов. Управление с помощью нейросети позволит продлить срок службы аппаратов, снизить расход топлива и сохранить общую устойчивость даже при отказе отдельных систем.

Сегодня такие технологии изучаются не только военными, но и операторами коммерческих спутников для автоматизации орбитальных группировок. Они также имеют большое значение для дальних космических миссий, где постоянное управление с Земли невозможно из-за задержек сигнала.

Искусственный ИнтеллектКосмосСпутникиТехнологииСША
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Abror Shuhratov
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