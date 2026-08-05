Сегодня фрагмент ракеты на высокой скорости столкнётся с Луной

Сегодня, 5 августа, ожидается, что оставшаяся в космосе часть ракеты компании SpaceX на высокой скорости столкнётся с поверхностью Луны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что речь идёт о второй ступени ракеты Falcon 9, которая в январе 2025 года вывела на лунную орбиту посадочный аппарат компании Firefly Аероспаке. Эта часть ракеты размером со школьный автобус и весом около 4 тонн с прошлого года бесконтрольно перемещается в космосе.

Согласно расчётам, фрагмент ракеты столкнётся с поверхностью Луны в 02:35 по восточному времени США (06:35 по ГМТ) на скорости около 8 690 километров в час. В результате столкновения лунная пыль может подняться в воздух. По словам специалистов, эта пыль может быть освещена солнечным светом, однако увидеть её с Земли невооружённым глазом практически невозможно.