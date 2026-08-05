В Кашкадарьинской области распространилось видео с избиением женщины

В Кашкадарьинской области в социальных сетях широко распространились видеозаписи с избиением женщины, вызвавшие резонансное обсуждение среди общественности.

По данным пользователей социальных сетей, женщина, проживающая в махалле Cho‘lquvar города Qarshi, была жестоко избита бывшим супругом. Сообщается, что подобный случай насилия в отношении этой женщины происходил и ранее, а вместе они не живут уже около года.

Также распространились сообщения о том, что предполагаемый злоумышленник после избиения женщины забрал её телефон и деньги в размере 5 миллионов сумов.

На данный момент правоохранительные органы не предоставили официальной информации или комментариев по этому инциденту. Подробности происшествия и его правовая оценка пока неизвестны.