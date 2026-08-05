Кто в мире получает больше: женщины или мужчины?

Несмотря на то что женщины составляют более половины населения мира, в среднем они зарабатывают на 23 процента меньше мужчин. Кроме того, женщинам принадлежит лишь немногим более 31 процента руководящих должностей. Об этом говорится в новых данных ООН.

Согласно расчётам Международной организации труда, в 2025 году 48 процентов женщин были экономически активны на официальном рынке труда. Среди мужчин этот показатель составил 73 процента. Кроме того, более 75 процентов неоплачиваемой работы по дому и уходу также ложится на женщин.

Женщины занимают около 38 процентов руководящих должностей и немногим более 31 процента высших руководящих позиций. Особенно низка доля женщин в некоторых сферах, имеющих важное значение для экономики и инноваций.