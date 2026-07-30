Буюк Британиядаги тарихий космик учириш қолдирилди

·33·Техно
Буюк Британиядаги тарихий космик учириш қолдирилди
Қисқача

Германиянинг Роккет Факторй Аугсбург компанияси РФА Оне ракета-ташувчиси конструкциясида носозлик аниқлангани сабабли Шотландиядаги СахаВорд космодромида режалаштирилган тарихий космик учириш қолдирилганини маълум қилди. Мутахассислар муаммони бартараф етиш мақсадида тўлиқ йиғилган 30 метрлик уч босқичли ракетани қайтадан қисмларга ажратиб, барча тизимларни чуқур текширувдан ўтказишни режалаштирмоқда.

Германиянинг Роккет Факторй Аугцбург (РФА) компанияси ўзининг РФА Оне ракета-ташувчиси конструкциясида носозлик аниқланганини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Шотландиядаги СахаВорд космодромида тўлиқ йиғилган 30 метрлик ракета муаммони бартараф этиш учун қайтадан қисмларга ажратиладиган бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар уч босқичдан иборат бўлган ракета корпусини бир-биридан ажратиб, барча тизимларни чуқур текширувдан ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу қарор ракета двигателларини синовдан ўтказиш жараёнида юзага келган техник вазият сабабли қабул қилинди.

Синовлар ва юзага келган техник тўсиқлар

Мазкур воқеа ракета двигателларининг оловли синовларига тайёргарлик кўриш босқичида, яни қурилма илк бор ишчи босим синовидан муваффақиятли ўтганидан сўнг содир бўлди. Компания жорий йилнинг 10 августида очиладиган учириш ойнасидан олдин двигателларни “қизғин синовдан” ўтказишни режалаштирган эди.

РФА Оне уч босқичли ракета ҳисобланиб, у 1300 килограммгача бўлган фойдали юкни қуёш-синхрон орбитага олиб чиқиш имкониятига эга. Ушбу орбитада сунъий йўлдош Ер юзининг ҳар бир нуқтасидан тахминан бир хил маҳаллий вақтда ўтиши таъминланади.

Тарихий аҳамияти ва келгусидаги режалар

Агар ушбу ракета космосга муваффақиятли учирилса, бу Буюк Британия ҳудудидан туриб сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш бўйича тарихдаги илк муваффақиятли уриниш бўлади. Шу боисдан ҳам лойиҳа Европанинг космик саноати учун муҳим аҳамият касб этади.

Бироқ РФА дастури дуч келаётган илк қийинчилик бу эмас. Эслатиб ўтамиз, 2024 йилнинг август ойида СахаВорд космодромида синовлар вақтида ракетанинг олдинги нусхасида ёнғин келиб чиққан ва у портлаш билан якунланган эди.

Ҳозирги вақтда компания муҳандислари аниқланган носозликни тезкорлик билан бартараф этиш ҳамда белгиланган муддатларда янги учириш ойнасини сақлаб қолиш устида иш олиб бормоқда.

КосмосРФА ОнеРакетаБуюк БританияСахаВорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди