Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотлар
Жорий йилнинг 30 июл куни Украина ҳудуди 70 дан ортиқ ракета ва 280 дан ортиқ дрон ишлатилган оммавий ёпирилма ҳужумга учради ва мамлакат бўйлаб саккиз киши ҳалок бўлди. Украина президенти Володимир Зеленский ғарблик ҳамкорларни ҳаво мудофаа тизимлари учун ракеталар етказиб беришни кечиктирмасликка чақирди.
Россиянинг Лвив бўйлаб ҳужуми вақтида вайрон бўлган кўп қаватли уй
Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA
Жорий йилнинг 30 июл куни Украина ва Россия ўртасидаги қуролли қарама-қаршилик сўнгги ойлардаги энг шиддатли тунги тўқнашувлардан бирига айланди. Икки томон ҳам бир-бирининг ҳудудига оммавий ҳаво зарбалари берди, натижада кўплаб қурбонлар ва вайронагарчиликлар қайд этилди.
Zamin.uz ушбу геосиёсий кескинликни янада оширган ўзаро ҳужумларнинг батафсил тафсилотлари ва оқибатларини тақдим этади.
1. Украинада шармандали тун: 10 та регион ёпирилма ҳужум остида
Украина президенти Володимир Зеленскийнинг сўзларига кўра, Россия ҳарбийлари 30 июлга ўтар кечаси Украина регионлари бўйлаб мисли кўрилмаган даражада йирик ёпирилма ҳужум уюштирган. Маълумотларга кўра, ҳужумда 70 дан ортиқ ракета ва 280 дан ортиқ дрон ишлатилган. Бу жанг майдонидаги ҳақиқий воқелик эди.
Mykola Tys / AP / Scanpix / LETA
Ҳужумлар оқибатида бутун мамлакат бўйлаб саккиз киши ҳалок бўлган ва ўнлаб кишилар жабрланган. Киев шаҳри ва Киев области, Днипропетровск, Лвив, Полтава, Харкив, Миколайив, Суми, Винница, Черкасс ва Ивано-Франковск областлари зарба остида қолди.
Талофатлар бўйича асосий тафсилотлар:
Киев ва Киев области: Бир киши ҳалок бўлди, икки киши жабрланди. Икки районда ёнғин чиқди, бозор ва гаражлар шикастланди. 56 мингдан ортиқ киевликлар метрога тушиб жон сақлади.
Днипропетровск фожиаси (Радушное): Энг катта қурбонлар шу ерда — олти киши ҳалок бўлди, жумладан, кўп фарзандли оила истиқомат қилган уйга ракета тушиши оқибатида икки бола ҳалок бўлди. Радушноега яқин Кривий Риҳда мотам куни эълон қилинди.
Лвив: 34 киши жароҳат олди, вайроналар остида одамлар қолиб кетган бўлиши мумкин. Посунов кўчасидаги уйга тушган ва портламаган ракета зарарсизлантирилди. Жами 20 дан ортиқ уй, болалар боғчаси ва мактаб биноси шикастланди.
Полтава: «Новая почта» терминали ва омборлар вайрон бўлди, бир киши ҳалок бўлди.
Yuriy Dyachyshyn / AFP / Scanpix / LETA
2. Зеленскийнинг ҳамкорларга чақириғи ва ҳаво мудофааси танқислиги
Янги ёпирилма зарба фонида Зеленский ғарблик ҳамкорларни Украинани ҳимоя қилиш учун етишмаётган ҳаво мудофаа тизимлари учун ракеталар етказиб беришни кечиктирмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, ўтган тунда Украина авиацияси ва ҳатто мобил ўт очиш гуруҳлари ракеталарнинг катта қисмини уриб туширган, аммо бу танқис шароитда етарли эмас.
Володимир Зеленскийнинг баёнотидан:
«Ҳамкорлардан ҳаво мудофаа тизимлари учун ракеталар танқис бўлган шароитда, ҳарбийларимиз деярли имконсиз ишларни амалга оширмоқда <...>. Барча ҳамкорлар қандай ва нима билан ёрдам бера олишларини билишади. Ўз вақтида ёрдам бермаслик, баллистик ракеталарга қарши ракеталарни етказиб беришни кечиктириш айнан шундай вайронагарчиликларга, афсуски, бугунги кунда мавжуд бўлган қурбонларга олиб келади».
РФ Мудофаа вазирлиги эса зарбаларни ҳарбий аэродромлар ва логистика марказларига берилганини таъкидлади.
Киевликлар 30 июлга ўтар кечаси метро бекатларига тушиб яширинди
Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA
3. Украина дронлари Россия ичкарисига зарба берди: Wildberries нишонда
Украина дронлари 30 июл тонгида Россия ҳудудидаги логистик марказларига ёпирилма ҳужум уюштирди. Асосий нишон Wildberries маркетплейсининг омборлари бўлди. Бу — охирги ойлардаги энг йирик иқтисодий ва логистик зарбалардан биридир.
Россия ичкарисидаги талофатлар тафсилотлари:
Wildberries омборларидаги ёнғинлар: Пенза яқинидаги ва Удмуртиянинг Сарапул шаҳридаги омборлар зарба остида қолди ва уларда ёнғин чиқди. Пензадаги омборда бир киши жароҳат олди.
Пермдаги зарба: Украин дронлари Wildberries’нинг Перм ўлкасидаги Замулянка қишлоғида жойлашган логистик марказига ҳам зарба берган. Оммавий ахборот воситалари ёнғин бошлангани акс этган фото ва видеоларни чоп этди.
18 июлдан буён Украина зарба берган Wildberries омборлари сони 14 тани ташкил этмоқда. Киевдагилар бу ҳужумларни ушбу омборларда дронлар учун эҳтиёт қисмлар ҳамда икки мақсадли маҳсулотлар сақланиши билан изоҳлайди.
АҚШ-Эрон қуролли қарама-қаршилиги бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар (Украина)
Тафсилотлар (Россия)
Ҳужум тури
Оммавий ёпирилма зарба
Оммавий дрон ҳужуми
Ишлатилган қурол
70+ ракета, 280+ дрон
Дронлар (бир нечта логистик марказ)
Қурбонлар/Жабрланганлар
8 ҳалок (жумладан 2 бола), ўнлаб жабрланган
1 жабрланган (Пенза)
Асосий талофат нуқтаси
Радушное (Днипро) — оила ҳалок бўлди
Wildberries омборлари (Пенза, Сарапул, Перм)
Зеленскийнинг чақириғи
Ҳаво мудофааси ракеталарини тезроқ етказиш
Иқтисодий/логистик зарбани кенгайтириш
Россия ва Украина ўртасидаги ўзаро оммавий зарбалар геосиёсий барқарорликка жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва хавфсизлик масалаларига қизиқувчи гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сизнингча, Украинанинг Россия ичкарисидаги логистик марказларга ҳужумлари уруш давомига қандай таъсир қилади? Ғарб етарлича ҳаво мудофаа тизимларини етказиб бера оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…