Новый премьер-министр Украины: Корецкого поддержали 289 депутатов

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Новый премьер-министр Украины: Корецкого поддержали 289 депутатов

Главой правительства Украины стал новый человек из энергетической сферы. Верховная Рада назначила бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого премьер-министром страны.

Как завершилось голосование?

Кандидатуру Сергея Корецкого поддержали 289 депутатов. Один депутат проголосовал против, семеро воздержались, еще 21 парламентарий не участвовал в голосовании. Соответствующее решение было принято 16 июля.

Кандидатура Корецкого была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Для назначения требовалось минимум 226 голосов, но новый премьер-министр получил гораздо большую поддержку.

Почему Юлия Свириденко покинула правительство?

Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство Украины с июля 2025 года. Верховная Рада приняла ее отставку 14 июля. Свириденко покинула пост в рамках масштабных перестановок в правительстве.

Основные причины смены правительства подробно не разглашаются. Однако Зеленский подчеркнул, что одной из важнейших задач нового руководства является подготовка страны к предстоящему зимнему сезону.

Какие задачи обозначил новый премьер-министр?

Перед голосованием Корецкий выступил в парламенте и озвучил основные приоритеты нового правительства.

Они состоят в следующем:

  • укрепление обороноспособности страны;

  • сохранение экономической стабильности;

  • Европейский союзпродолжение процесса интеграции в;

  • подготовка энергетической системы к зимним атакам.

По данным Reuters, в условиях продолжающихся ударов России по энергетической инфраструктуре Украины подготовка к зиме станет одной из самых сложных задач нового премьер-министра.

Кто такой Сергей Корецкий?

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в городе Луцк, Украина. Он получил инженерное и экономическое образование, а также накопил более чем 20-летний опыт работы в энергетическом секторе.

С ноября 2022 года он руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта». А в мае 2025 года был назначен председателем правления крупнейшей государственной нефтегазовой компании Украины — «Нафтогаз».

Должность премьер-министра для Корецкого является первым политическим постом в государственной власти. Он не состоит ни в одной политической партии и известен прежде всего как менеджер, управлявший кризисными компаниями в энергетике.

Перед правительством Украины стоят тяжелые испытания

Сергей Корецкий возглавил правительство в период, когда продолжается война с Россией, энергетическая система подвергается регулярным атакам, а экономическое давление усиливается.

Он стал третьим премьер-министром Украины с начала полномасштабной войны в 2022 году. Первые результаты работы нового правительства будут видны в процессе подготовки к зимнему сезону, обеспечения энергетической безопасности и экономической стабильности.

Как вы считаете, сможет ли Корецкий, выходец из энергетической сферы, эффективно управлять кризисной ситуацией в Украине?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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