Новый премьер-министр Украины: Корецкого поддержали 289 депутатов
Главой правительства Украины стал новый человек из энергетической сферы. Верховная Рада назначила бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого премьер-министром страны.
Как завершилось голосование?
Кандидатуру Сергея Корецкого поддержали 289 депутатов. Один депутат проголосовал против, семеро воздержались, еще 21 парламентарий не участвовал в голосовании. Соответствующее решение было принято 16 июля.
Кандидатура Корецкого была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Для назначения требовалось минимум 226 голосов, но новый премьер-министр получил гораздо большую поддержку.
Почему Юлия Свириденко покинула правительство?
Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство Украины с июля 2025 года. Верховная Рада приняла ее отставку 14 июля. Свириденко покинула пост в рамках масштабных перестановок в правительстве.
Основные причины смены правительства подробно не разглашаются. Однако Зеленский подчеркнул, что одной из важнейших задач нового руководства является подготовка страны к предстоящему зимнему сезону.
Какие задачи обозначил новый премьер-министр?
Перед голосованием Корецкий выступил в парламенте и озвучил основные приоритеты нового правительства.
Они состоят в следующем:
укрепление обороноспособности страны;
сохранение экономической стабильности;
Европейский союзпродолжение процесса интеграции в;
подготовка энергетической системы к зимним атакам.
По данным Reuters, в условиях продолжающихся ударов России по энергетической инфраструктуре Украины подготовка к зиме станет одной из самых сложных задач нового премьер-министра.
Кто такой Сергей Корецкий?
Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в городе Луцк, Украина. Он получил инженерное и экономическое образование, а также накопил более чем 20-летний опыт работы в энергетическом секторе.
С ноября 2022 года он руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта». А в мае 2025 года был назначен председателем правления крупнейшей государственной нефтегазовой компании Украины — «Нафтогаз».
Должность премьер-министра для Корецкого является первым политическим постом в государственной власти. Он не состоит ни в одной политической партии и известен прежде всего как менеджер, управлявший кризисными компаниями в энергетике.
Перед правительством Украины стоят тяжелые испытания
Сергей Корецкий возглавил правительство в период, когда продолжается война с Россией, энергетическая система подвергается регулярным атакам, а экономическое давление усиливается.
Он стал третьим премьер-министром Украины с начала полномасштабной войны в 2022 году. Первые результаты работы нового правительства будут видны в процессе подготовки к зимнему сезону, обеспечения энергетической безопасности и экономической стабильности.
Как вы считаете, сможет ли Корецкий, выходец из энергетической сферы, эффективно управлять кризисной ситуацией в Украине?
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