В гостинице в Индии выявлена противозаконная деятельность: спасена и гражданка Узбекистана

·4·Мир
В гостинице в Индии выявлена противозаконная деятельность: спасена и гражданка Узбекистана

В индийском городе Хайдарабад полиция совместно с подразделением по борьбе с торговлей людьми провела рейд в одной из гостиниц. В результате был выявлен случай, связанный с незаконной деятельностью, и спасены несколько иностранных женщин.

Как сообщает издание Те Ханс Индиа, полиция задержала двух мужчин по имени Раммохан Редди и Нихил. Они подозреваются в аренде комнат в гостинице, организации незаконной деятельности и привлечении клиентов из разных штатов.

В первоначальных сообщениях говорилось, что все спасенные женщины являются граждатками Узбекистана. Однако позже в результате проверки, проведенной посольством Узбекистана в Индии и местной полицией, было уточнено, что среди них лишь одна гражданка Узбекистана.

В целях защиты прав и интересов гражданки Узбекистана посольство установило связь с полицией Хайдарабада. Женщина была помещена в учреждение социальных услуг в районе Кукатпалли города. В настоящее время ведется работа по ее возвращению в Узбекистан.

По данному факту в соответствии с индийским законодательством возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

ХайдарабадТорговля людьмиПосольство УзбекистанаИндия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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