Хаби Алонсо хочет перевести лидера «Барселоны» Фермина Лопеса в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо работает над еще одним громким трансфером с целью усиления полузащиты команды. Испанский специалист намерен лично заполучить 23-летнего талантливого полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

Согласно информации испанского издания Эл Накионал, Алонсо тщательно следил за стилем игры футболиста и счел его «идеальным элементом» для своей тактической схемы.

Почему именно Фермин Лопес? Тактические требования Алонсо

Наставник лондонцев видит в 23-летнем испанском хавбеке все основные качества, необходимые для современного футбола Премьер-лиги:

Высокая интенсивность: способность игрока вести непременный прессинг и выполнять большой объем беговой работы;

Скорость и мобильность: умение быстро перемещаться по поле с мячом и без него, взламывая линии соперника;

Мастерство врывания в штрафную площадь: потенциал неожиданно врываться в штрафную соперника вторым темпом, наносить завершающие удары и реализовывать атаки в голы.

Алонсо верит, что эти качества выведут центр полузащиты в новом проекте «Челси» на абсолютно новый уровень.

Позиция «Барселоны»: цена не менее 120 миллионов евро

Каталонский гранд не намерен легко отпускать воспитанника своей академии. Руководство «сине-гранатовых» рассматривает Лопеса как один из важных фундаментов команды будущего:

Цена переговоров: «Барселона» даже не станет обсуждать любые предложения ниже 120 миллионов евро;

Еще более высокая оценка: Источник добавляет, что в случае усиления интереса со стороны лондонцев каталонцы могут установить еще более высокую трансферную стоимость.

Ранее уже появлялись сообщения об интересе «Челси» к Фермину Лопесу, однако личная инициатива Хаби Алонсо должна превратить эту трансферную эпопею в одну из центральных тем трансферного окна. Согласятся ли лондонцы выплатить столь огромную сумму или станут искать альтернативные варианты — покажет дальнейшее развитие событий.