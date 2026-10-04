Хаби Алонсо хочет перевести лидера «Барселоны» Фермина Лопеса в «Челси»

·34·Спорт
Хаби Алонсо хочет перевести лидера «Барселоны» Фермина Лопеса в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо работает над еще одним громким трансфером с целью усиления полузащиты команды. Испанский специалист намерен лично заполучить 23-летнего талантливого полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

Согласно информации испанского издания Эл Накионал, Алонсо тщательно следил за стилем игры футболиста и счел его «идеальным элементом» для своей тактической схемы.

Почему именно Фермин Лопес? Тактические требования Алонсо

Наставник лондонцев видит в 23-летнем испанском хавбеке все основные качества, необходимые для современного футбола Премьер-лиги:

  • Высокая интенсивность: способность игрока вести непременный прессинг и выполнять большой объем беговой работы;

  • Скорость и мобильность: умение быстро перемещаться по поле с мячом и без него, взламывая линии соперника;

  • Мастерство врывания в штрафную площадь: потенциал неожиданно врываться в штрафную соперника вторым темпом, наносить завершающие удары и реализовывать атаки в голы.

Алонсо верит, что эти качества выведут центр полузащиты в новом проекте «Челси» на абсолютно новый уровень.

Позиция «Барселоны»: цена не менее 120 миллионов евро

Каталонский гранд не намерен легко отпускать воспитанника своей академии. Руководство «сине-гранатовых» рассматривает Лопеса как один из важных фундаментов команды будущего:

  • Цена переговоров: «Барселона» даже не станет обсуждать любые предложения ниже 120 миллионов евро;

  • Еще более высокая оценка: Источник добавляет, что в случае усиления интереса со стороны лондонцев каталонцы могут установить еще более высокую трансферную стоимость.

Ранее уже появлялись сообщения об интересе «Челси» к Фермину Лопесу, однако личная инициатива Хаби Алонсо должна превратить эту трансферную эпопею в одну из центральных тем трансферного окна. Согласятся ли лондонцы выплатить столь огромную сумму или станут искать альтернативные варианты — покажет дальнейшее развитие событий.

Хаби АлонсоФермин ЛопесЧелсиБарселона
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Фермин Лопес рассказал о своем возвращении в сборную ИспанииФермин Лопес рассказал о своем возвращении в сборную Испании20 сентября 12:51«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью30 сентября 20:27«Барселона» обыграла «Атлетик» и сохранила лидерство«Барселона» обыграла «Атлетик» и сохранила лидерство28 августа 02:43Фермин Лопес высказался об уходе Рональда Араухо и трансферных слухахФермин Лопес высказался об уходе Рональда Араухо и трансферных слухах10 августа 14:00Хаби Алонсо поставил Жоау Педру в один ряд с Эрлингом ХоландомХаби Алонсо поставил Жоау Педру в один ряд с Эрлингом Холандом12 сентября 10:52Фермин Лопес: Самое тяжелое лето в моей жизни и психологическая помощьФермин Лопес: Самое тяжелое лето в моей жизни и психологическая помощь30 июля 17:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове