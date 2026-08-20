Во Франции жестоко убили известную ТикТок-блогерку

Стали известны подробности ужасного преступления, потрясшего всю общественность на юге Франции. Прокуратура города Ним 11 августа официально подтвердила, что известная ТикТок-звезда Соня Беллина, пропавшая без вести, была убита, а её тело сожжено. Что показало оперативное расследование по раскрытию преступления и кто был задержан?

Анализ ДНК и задержание подозреваемых

Как сообщает телеканал БФМТВ со ссылкой на прокуратуру города Ним, экспертиза обгоревшего тела, найденного на винограднике, раскрыла правду:

"Исследование ДНК подтвердило, что погибшая, найденная мёртвой и частично обгоревшей, действительно является известной инфлюенсеркой Соня Беллина", — заявила прокурор Сесил Дженсак.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, двое мужчин, имевших прямое или косвенное отношение к убийству, были незамедлительно задержаны и арестованы на основании вещественных доказательств.

Убийство Соня Беллина: основные подробности и факты

Показатель Подробности и данные о происшествии Погибшая Соня Беллина (29 лет, в сентябре ей исполнилось бы 30) Деятельность Известная инфлюенсерка, почти 260 тысяч подписчиков в TikTok Время исчезновения и обнаружения Пропала 11 августа, 12 августа её тело было найдено Место происшествия Виноградники в коммуне Сен-Джил (департамент Гар) Подозреваемые Задержаны 2 мужчины, обвиняемые в убийстве Орган, расследующий дело Прокуратура города Ним (Франция)

Волна ненависти в социальных сетях

Адвокат семьи погибшей блогерки выразил удовлетворение оперативностью расследования и остановился на кампании ненависти в интернете:

"У нас нет точной информации о прямых угрозах в её адрес, однако мы видели зловещие, отвратительные и недостойные комментарии против неё в сетях — огромную волну ненависти." — из заявления адвоката семьи

В настоящее время французские правоохранительные органы продолжают углублённое расследование, чтобы установить истинные причины и мотивы этого жестокого преступления.

Как вы считаете, в какой степени набирающая обороты онлайн-ненависть (буллинг) в отношении популярных инфлюенсеров в социальных сетях провоцирует насилие в реальной жизни?

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