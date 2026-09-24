Арман Царукян и Нина Драма в узбекской национальной кухне: плов после победы

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Арман Царукян и Нина Драма в узбекской национальной кухне: плов после победы

Арман Царукян, претендент №1 в легком весе сильнейшей лиги мира UFC и одна из главных звезд мирового ММА, опубликовал новый креативный контент, взорвавший социальные сети. 19 сентября в Лос-Анджелесе (США) в рамках со-главного боя крупного турнира «UFC 331» он одержал убедительную победу, нокаутировав опасного бразильского нокаутера Маурисио Руффи уже в первом раунде. Сразу после этого яркого триумфа боец представил свой традиционный гастрономический влог. На своей странице в Instagram Царукян посвятил очередной выпуск рубрики дегустации национальных блюд народов мира знаменитой узбекской кухне.

Его сопровождала популярный ММА-блогер и репортер Нина Драма: звезды с удовольствием попробовали узбекский плов, тандырную лепешку и салат аччик-чучук. Примечательно, что оба, следуя восточным традициям, предпочли есть плов руками, без использования столовых приборов. Арман оставил под своим видео искренний и шутливый комментарий: «Наконец-то я могу нормально поесть руками» добавив к этому аббревиатуру Узбекистана и национальные символы. Видеоролик за несколько часов набрал миллионы просмотров и заслужил восторженные отзывы узбекских фанатов.

Итак, в Лос-Анджелесекаким будет следующий шаг Царукяна после сокрушительного нокаута, когда состоится противостояние за чемпионский пояс с Исламом Махачевым или Усманом Нурмагомедовым и почему узбекская кухня становится любимой едой мировых чемпионов?

«Узбекский плов, еда руками и нокаут в 1-м раунде»: 5 главных моментов видео Царукяна

Ключевые аспекты нашумевшего поста Армана Царукяна и его последних спортивных успехов:

  • Узбекские блюда прошли проверку: Звезда элиты UFC в своем видеоблоге продегустировал узбекскую кухню — плов, лепешки и национальные салаты;

  • «Удовольствие есть руками»: Царукян и Нина Драма, следуя восточным традициям, ели плов руками, а спортсмен отметил: «Наконец-то я нормально поел»;

  • Знаменитый дуэт с Ниной Драмой: Медиазвезда с миллионами подписчиков Нина Драма приняла участие в очередном гастрономическом эксперименте вместе с Арманом;

  • Молниеносная победа на UFC 331: 19 сентября в Лос-Анджелесе Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде, укрепив свой статус;

  • Продвижение узбекского национального бренда: Признание узбекской кухни звездой ММА мирового уровня на глобальной платформе внесло огромный вклад в популяризацию национального туризма и культуры.

Арман Царукян: Анализ результатов последнего боя и гастрономический репортаж

Показатели боя Царукяна в Лос-Анджелесе и нового контента в соцсетях:

Критерии и направления

Реальный бой на турнире UFC 331

Специальный влог об узбекской кухне

Дата и место

19 сентября, Лос-Анджелес (США)

Период отдыха после победы

Формат боя / Мероприятие

Со-главный бой UFC 331 (Ко-маин евент)

Рубрика дегустации блюд мира

Соперник и партнер

Маурисио Руффи (Бразилия)

Нина Драма (известный журналист/блогер UFC)

Итог

Победа Царукяна нокаутом в 1-м раунде

Плов, лепешки и поедание национальных блюд руками

Оценка

Абсолютный претендент №1 в дивизионе

«Наконец-то я могу нормально поесть руками»

Влияние на медиа и аудиторию

Очередная топовая победа в октагоне

Глобальный пиар узбекской культуры и кухни

ММА и медиа-экспертиза: Почему это видео Царукяна попало в тренды Дисковер?

Выводы спортивных обозревателей и медиа-маркетологов:

  • От «хищника октагона» к искреннему человеку: Психологический контраст между опасным бойцом, отправившим Руффи в нокаут, и простым парнем, который ест плов руками за дастарханом, вызывает симпатию у аудитории;

  • Феноменальная сила узбекских блюд: Профессиональным бойцам после сгонки веса и тяжелых боев необходима качественная, калорийная еда; плов и натуральные продукты признаны идеальным средством для восстановления атлетов;

  • Фактор Нины Драмы и виральность: Нина Драма — одна из самых популярных медиа-личностей в ММА; ее участие обеспечило виральное распространение контента как в западном, так и в восточном сегментах;

  • Следующий шаг к поясу: После яркого нокаута 19 сентября Царукян завершает отдых и начинает подготовку к чемпионскому бою в конце года или начале 2027-го.

Искренние эмоции Армана Царукяна и его уважение к узбекской кухне еще раз доказали, что спорт не имеет границ, а национальные ценности ценятся во всем мире.

Как вы оцениваете то, что Арман Царукян с таким удовольствием ел узбекский плов руками? Сможет ли он завоевать чемпионский пояс UFC в легком весе после победы над Руффи? Делитесь своим мнением в комментариях и делитесь этим ярким репортажем о звездах спорта и узбекской кухне со всеми фанатами ММА!

Арман ЦарукянUFC 331Узбекский ПловНина ДрамаММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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