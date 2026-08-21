Обугленное тело звезды TikTok нашли в винограднике: задержаны двое подозреваемых

На юге Франции в винограднике нашли частично обугленное тело 29-летней ТикТок-блогерши Сония Беллина. По факту её смерти начато расследование по делу об убийстве, задержаны двое мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению.

Беллина пропала 10 августа. 12 августа сельскохозяйственная рабочая обнаружила тело женщины в винограднике недалеко от города Сен-Жиль в департаменте Гар на юге Франции.

Личность погибшей первоначально установить не удалось. Позднее ДНК-экспертиза подтвердила, что погибшая — Сония Беллина. У 29-летней Сония было около 260 тысяч подписчиков в TikTok. Она в основном публиковала видео о танцах, караоке, моде и повседневной жизни.

Официальное расследование её смерти продолжается, и все обстоятельства произошедшего пока не раскрыты. По данным прокуратуры Нима, двое мужчин были задержаны, поскольку могли иметь прямое или косвенное отношение к произошедшему. Один из них впоследствии был освобождён, а срок содержания под стражей второго подозреваемого продлён.