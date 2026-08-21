Обугленное тело звезды TikTok нашли в винограднике: задержаны двое подозреваемых

·50·Мир
Обугленное тело звезды TikTok нашли в винограднике: задержаны двое подозреваемых

На юге Франции в винограднике нашли частично обугленное тело 29-летней ТикТок-блогерши Сония Беллина. По факту её смерти начато расследование по делу об убийстве, задержаны двое мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению.

Беллина пропала 10 августа. 12 августа сельскохозяйственная рабочая обнаружила тело женщины в винограднике недалеко от города Сен-Жиль в департаменте Гар на юге Франции.

Личность погибшей первоначально установить не удалось. Позднее ДНК-экспертиза подтвердила, что погибшая — Сония Беллина. У 29-летней Сония было около 260 тысяч подписчиков в TikTok. Она в основном публиковала видео о танцах, караоке, моде и повседневной жизни.

Официальное расследование её смерти продолжается, и все обстоятельства произошедшего пока не раскрыты. По данным прокуратуры Нима, двое мужчин были задержаны, поскольку могли иметь прямое или косвенное отношение к произошедшему. Один из них впоследствии был освобождён, а срок содержания под стражей второго подозреваемого продлён.

Сония БеллинаTikTokФранцияСен-ЖильНим
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Обувь без обуви» из коллекции Чанел, привлекшая всеобщее внимание на красной дорожке!«Обувь без обуви» из коллекции Чанел, привлекшая всеобщее внимание на красной дорожке!Сегодня, 16:24Во Франции официально легализована эвтаназияВо Франции официально легализована эвтаназияСегодня, 16:22Медведь ворвался в палатку туристов и утащил женщинуМедведь ворвался в палатку туристов и утащил женщинуСегодня, 16:18«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетяхСегодня, 16:18Почти не показывается людям: центральноазиатская кошка попала в объектив в Иране!Почти не показывается людям: центральноазиатская кошка попала в объектив в Иране!Сегодня, 16:12В Турции найдено тело 54-летнего гражданина УзбекистанаВ Турции найдено тело 54-летнего гражданина УзбекистанаСегодня, 15:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов