Шум вокруг Рекорд: главный тренер сборной Португалии объяснил причину ухода Роналду

Напряженные отношения между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и капитаном команды Криштиану Роналду вышли на новый этап. Давая интервью известному португальскому изданию Рекорд, опытный специалист решительно опроверг все слухи о необходимости извинений перед звездным нападающим и заявил, что полностью отвечает за решения в команде.

Ранее в социальных сетях и ряде изданий распространялись сообщения о том, что тренер должен извиниться перед Роналду, чтобы сгладить отношения. Однако Жезуш занял в этом вопросе принципиальную позицию.

«Все это ложь: почему и перед кем я должен извиняться?»

Опровергая циркулирующие в прессе сообщения, Жорже Жезуш прокомментировал развитие событий следующим образом:

«Я ни перед кем не буду извиняться! Главной проблемой, ставшей причиной всего происходящего, был порядок выполнения футболистом разминочных упражнений. Как тренер, я беру на себя всю ответственность за это решение и случившееся. Но с какой стати я должен извиняться? Перед кем? За какую вину? Все, что пишут о моих извинениях — сплошная ложь!»

Уход из расположения и риск завершения карьеры

Напомним, этот конфликт разгорелся перед гостевым матчем 3-го тура Лиги наций УЕФА против Дании (4:2):

Уход из лагеря: Несмотря на слова главного тренера на пресс-конференции о том, что в команде нет никаких проблем, Криштиану Роналду в знак протеста досрочно покинул расположение национальной сборной в Копенгагене;

Слухи о завершении карьеры: Португальские СМИ сообщили, что после этого инцидента 41-летний легендарный нападающий всерьез задумывается о полном завершении карьеры в национальной сборной.

Две победы без Роналду и план примирения в ноябре

Несмотря на отсутствие Криштиану, подопечные Жорже Жезуша выполняют важную задачу в турнире: португальцы сначала обыграли Данию со счетом 4:2, а затем в 4-м туре сломили сопротивление Норвегии во главе с Эрлингом Холандом (2:1), лидируя в группе со стопроцентным результатом.

Тем не менее, Португальская футбольная федерация и тренерский штаб не намерены полностью разрывать отношения с легендарным капитаном: