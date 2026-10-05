Раскрыты детали секретного разговора Эрлинга Холанда и тренера сборной Норвегии

·4·Спорт
Раскрыты детали секретного разговора Эрлинга Холанда и тренера сборной Норвегии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскрыл детали секретного разговора с нападающим Эрлингом Холандом после матча Лиги наций против Португалии. Физическая и психологическая усталость форварда «Манчестер Сити», замененного во втором тайме, вызывает беспокойство у болельщиков клуба. Об этом сообщает Goal.com. Как сообщает издание Дагбладет, норвежская звезда испытывает серьезную усталость из-за плотного летнего календаря и непрерывных матчей. Состояние нападающего, который покинул поле, прихрамывая в игре против Португалии, вынудило тренерский штаб принять альтернативные меры.

Плотный график и здоровье игроков

Столе Сольбаккен признался, что перед матчем лично беседовал с Эрлингом Холандом, обсуждая его психологическую и физическую готовность. Тренер подчеркнул, что календарь современного футбола стал крайне беспощадным для спортсменов топ-уровня.

Сборная Норвегии была вынуждена провести серию тяжелых матчей за короткий промежуток времени. В частности, участие команды в четырех играх Лиги наций всего за одиннадцать дней резко ограничило возможности футболистов.

Эрлинг Холанд провел на поле 60 минут в матче против Португалии.

  • Тренер и футболист также обсуждали вариант начала игры со скамейки запасных.
  • Нападающий вышел в стартовом составе, так как был против идеи выхода на замену в последние минуты.
  • Поскольку сам футболист не хотел выходить на поле во втором тайме и ему не нравится такой опыт, Сольбаккен решил выпустить его в стартовом составе. Тренер выразил удовлетворение тем, что нападающий отдал все силы команде в течение 60 минут, несмотря на тяжелые условия.
Поскольку впереди у «Манчестер Сити» важные матчи в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, тренерский штаб старается беречь здоровье игрока. Было отмечено, что для футболистов, не получивших отпуск летом, текущий сезон выдается особенно тяжелым.

Олдинда Манчестер Сити учун Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасининг мухим оʻйинлари кутиб тургани боис, мураббийлар штаби футболчининг согʻлигʻини асрашга харакат килмокда. Айникса, ёзда таʼтил олмаган футболчилар учун джорий мавсум хар качонгидан хам огʻир келиши таʼкидланди.

Эрлинг ХоландСтоле СольбаккенМанчестер СитиПортугалияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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