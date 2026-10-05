Раскрыты детали секретного разговора Эрлинга Холанда и тренера сборной Норвегии
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскрыл детали секретного разговора с нападающим Эрлингом Холандом после матча Лиги наций против Португалии. Физическая и психологическая усталость форварда «Манчестер Сити», замененного во втором тайме, вызывает беспокойство у болельщиков клуба. Об этом сообщает Goal.com. Как сообщает издание Дагбладет, норвежская звезда испытывает серьезную усталость из-за плотного летнего календаря и непрерывных матчей. Состояние нападающего, который покинул поле, прихрамывая в игре против Португалии, вынудило тренерский штаб принять альтернативные меры.
Плотный график и здоровье игроков
Столе Сольбаккен признался, что перед матчем лично беседовал с Эрлингом Холандом, обсуждая его психологическую и физическую готовность. Тренер подчеркнул, что календарь современного футбола стал крайне беспощадным для спортсменов топ-уровня.Сборная Норвегии была вынуждена провести серию тяжелых матчей за короткий промежуток времени. В частности, участие команды в четырех играх Лиги наций всего за одиннадцать дней резко ограничило возможности футболистов.
Эрлинг Холанд провел на поле 60 минут в матче против Португалии.
- Тренер и футболист также обсуждали вариант начала игры со скамейки запасных.
- Нападающий вышел в стартовом составе, так как был против идеи выхода на замену в последние минуты.
- Поскольку сам футболист не хотел выходить на поле во втором тайме и ему не нравится такой опыт, Сольбаккен решил выпустить его в стартовом составе. Тренер выразил удовлетворение тем, что нападающий отдал все силы команде в течение 60 минут, несмотря на тяжелые условия.
Олдинда Манчестер Сити учун Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасининг мухим оʻйинлари кутиб тургани боис, мураббийлар штаби футболчининг согʻлигʻини асрашга харакат килмокда. Айникса, ёзда таʼтил олмаган футболчилар учун джорий мавсум хар качонгидан хам огʻир келиши таʼкидланди.
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