Пассажирский поезд потерпел крушение во Франции: во что врезался состав на скорости

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Пассажирский поезд потерпел крушение во Франции: во что врезался состав на скорости

На севере Франции, обладающей одной из самых развитых железнодорожных сетей в Европе, произошла страшная авария, которая могла привести к массовым жертвам и тяжелым последствиям. В департаменте Сена-Приморская скоростной пассажирский поезд, перевозивший 180 человек, внезапно сошел с рельсов. По последним данным, в результате инцидента около 44 человек получили травмы различной степени тяжести, а 18-летняя девушка была доставлена в реанимацию в критическом состоянии. На место происшествия было направлено более 140 спасателей и спецтехника. Французская пресса и официальные ведомства предполагают, что поезд на высокой скорости столкнулся с «неизвестным объектом» на путях. Что же на самом деле произошло вечером 11 сентября недалеко от города Клеон, что показали проверки машиниста и как Министерство транспорта Франции комментирует катастрофу?

180 пассажиров и ужас в 19:30: Хронология катастрофы

Телеканал БФМТВ и официальные органы Франции раскрыли подробности чрезвычайной ситуации:

  • Маршрут и место: Авария произошла с поездом, следовавшим из Руана в Кан, между населенными пунктами Турвиль-ла-Ривьер и Эльбёф-Сен-Обен, недалеко от города Клеон;

  • Столкновение с неизвестным объектом: 11 сентября около 19:30 по местному времени поезд столкнулся с неизвестным препятствием или предметом на путях;

  • Опрокинутые и сошедшие с рельсов вагоны: От силы удара один вагон поезда полностью опрокинулся на бок, еще четыре сошли с рельсов;

  • Паника 180 пассажиров: В поезде находилось 180 человек; из-за резкой остановки и удара пассажиров разбросало по салону.

44 пострадавших: состояние 18-летней девушки критическое

Префект департамента и министр транспорта Франции Филипп Табаро представили предварительный отчет о пострадавших:

  • Число пострадавших достигло 44 человек: На пресс-брифинге префект сообщил о 44 раненых (министр транспорта в своем первоначальном заявлении говорил о 20 пострадавших);

  • 18-летняя девушка на грани жизни и смерти: Состояние 18-летней девушки среди пострадавших оценивается как крайне тяжелое, она была экстренно эвакуирована в университетскую клинику Руана;

  • Легкие травмы: Остальные пассажиры с переломами различной степени тяжести, ушибами и в состоянии психологического шока были размещены в полевых госпиталях и ближайших медицинских центрах;

  • 140 спасателей на месте происшествия: В зоне аварии работают 140 спасателей, врачи и руководство департамента.

Машинист прошел проверку: саботаж или случайность?

После инцидента прокуратура Франции и железнодорожная инспекция немедленно начали масштабное расследование:

  • Тесты на алкоголь и наркотики отрицательные: Сразу после трагедии машинист поезда прошел токсикологическое и наркологическое тестирование — результаты показали, что он был абсолютно трезв и здоров;

  • Загадка «неизвестного объекта»: Следователи выясняют, что это был за предмет на рельсах, был ли он брошен намеренно или оказался там из-за природных факторов (упавшее дерево, камень или оборудование);

  • Кризис безопасности на железной дороге: Этот инцидент вызвал резкое требование усилить контроль за безопасностью железнодорожного транспорта и защитой путей от посторонних предметов во Франции в последние месяцы.

Причины этой катастрофы, поставившей под угрозу жизни 180 человек, станут поводом для серьезных проверок в транспортной системе Франции. Следственные группы пытаются установить истину, следуя по следам неизвестного объекта на путях.

Как вы считаете, является ли появление таких неизвестных препятствий на линиях скоростных поездов результатом халатности ответственных служб или непредвиденной опасностью? Какие дополнительные системы защиты и контроля с помощью дронов необходимы для гарантии безопасности пассажиров на железных дорогах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого чрезвычайного происшествия на европейских железных дорогах со всеми близкими!

КлеонСена-ПриморскаяФилипп ТабароBFMTVФранция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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