360-тонную башню замка вручную сдвинули 1800 человек

·6·Мир
360-тонную башню замка вручную сдвинули 1800 человек

В городе Хиросаки японской префектуры Аомори около 1800 человек при помощи канатов сдвинули 360-тонную башню замка Хиросаки на расстояние 2,22 метра.

Работы по перемещению исторического сооружения проходили 22–23 августа. Участники разделились на группы примерно по 80 человек и по очереди тянули 30-метровые канаты. В первый день башню сместили на 1,13 метра, а во второй — еще на 1,09 метра.

В 2015 году башню уже переносили примерно на 70 метров от ее первоначального места для ремонта каменной стены под ней. Работы по восстановлению каменной стены завершились в 2024 году. В процессе ремонта на свои места были возвращены 2185 камней.

Башня перемещается с помощью традиционного японского метода «хикия». При этом здание не сносят — его цельным и постепенно сдвигают с помощью специальных рельсов и роликов. Общая протяженность возвращения замка Хиросаки на историческое место составляет около 78 метров. Всего в символическом процессе ручного перемещения планируется задействовать около 4100 человек. Оставшееся расстояние будет преодолено с помощью специальной техники.

Нынешняя трехэтажная башня замка Хиросаки была перестроена в 1810 году и считается одной из сохранившихся оригинальных башен замков в Японии. Ожидается, что работы по ее полной реставрации продлятся до 2032 года, после чего территория замка снова откроется для посетителей.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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