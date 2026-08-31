В Вене среди бела дня украсили колье принцессы с 673 бриллиантами

·5·Мир
В Вене среди бела дня украсили колье принцессы с 673 бриллиантами

В столице Австрии Вене кража драгоценного исторического украшения вызвала большой резонанс. Уникальное колье, принадлежавшее бывшей королеве Египта Назли Сабри и выставленное в Музее прикладного искусства, было похищено посреди бела дня, когда музей был открыт для посетителей.

Инцидент произошел 27 августа примерно в 14:00. По предварительным данным, два неизвестных человека вошли в музей, купив билеты как обычные гости.

Они направились в зал, где проходила выставка, посвященная французскому ювелирному дому. Неожиданно с помощью молотка они разбили стеклянную витрину, в которой хранился ценный экспонат, и скрылись с колье.

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Предполагается, что у одного из преступников было огнестрельное оружие. По этой причине сотрудники охраны музея не смогли оказать им сопротивления.

Само похищенное украшение является настоящим произведением искусства. В колье из платины инкрустировано в общей сложности 673 бриллианта, а их общий вес превышает 200 каратов.

Согласно историческим данным, это уникальное украшение было изготовлено специально для королевы Египта Назли Сабри в 1939 году.

Стоимость колье соответствует его уникальности. Ювелирный дом приобрел это украшение в 2015 году на аукционе в Нью-Йорке за 4,3 миллиона долларов.

В настоящее время правоохранительные органы ведут работы по поиску драгоценного колье и установлению личностей преступников. Куда исчезло это уникальное украшение, имеющее историческое значение, пока неизвестно.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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