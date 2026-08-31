Проблема с красным оттенком экрана Galaxy S26 Ultra не была полностью устранена

·26·Технологии
Проблема с красным оттенком экрана Galaxy S26 Ultra не была полностью устранена

Техническая неисправность дисплеев Galaxy S26 Ultra, одного из новейших флагманских устройств Samsung, вызывает дискуссии среди пользователей. Стало известно, что попытки программного решения проблемы покраснения экрана, впервые выявленной в июле этого года, не принесли ожидаемых результатов. Хотя обновленное программное обеспечение исправило ситуацию на некоторых устройствах, для других пользователей проблема стала еще более сложной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание Невсвай, компания Samsung выпустила специальное обновление для устранения проблемы. Однако первые жалобы пользователей показывают, что представленный патч не дал положительного результата на всех устройствах. В некоторых гаджетах красный оттенок не исчез, а в других появились совершенно новые дефекты.

Новые дефекты после обновления

После установки программного исправления пользователи начали замечать новые несоответствия вокруг экрана. В частности, участились жалобы на то, что красные зоны вдоль верхнего и нижнего краев дисплея сохраняются. Кроме того, некоторые владельцы сообщили о появлении необычных цветных точек по краям экрана.

По мнению экспертов и покупателей, такая ситуация может нанести ущерб репутации дорогостоящих флагманских смартфонов. Пользователи, которые ранее обращались в официальные сервисные центры с той же проблемой, также сталкиваются с неожиданными дефектами после нового обновления.

Рекомендации Samsung и дальнейшие шаги

В настоящее время остается неизвестным, насколько широко распространена данная неисправность и связаны ли появившиеся цветные точки напрямую с установленным патчем. Представители компании продолжают внимательно изучать ситуацию и своевременно инструктируют потребителей, столкнувшихся с проблемой.

В официальном заявлении Samsung подчеркивается, что на изменение цветов экрана также могут влиять функции Адаптиве Колор Тоне, коррекция цвета, а также режимы Экстра Дим и Эе Комфорт Шиелд. По этой причине компания рекомендует пользователям сначала проверить настройки дисплея.

Если эти меры не помогают, владельцам рекомендуется обратиться в авторизованные сервисные центры. Несмотря на то, что прошло более двух месяцев с момента начала массовых жалоб, Samsung еще не нашла универсального решения для полного устранения этой неисправности экрана Galaxy S26 Ultra.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфонТехнологииОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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