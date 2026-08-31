Представлен смартфон ХМД Аша 305 Pro

Компания ХМД Глобал готовится к выпуску современной версии одного из своих легендарных устройств — модели Аша 305. Согласно данным иксбт.ком, новый смартфон под названием ХМД Аша 305 Pro привлекает внимание пользователей своим уникальным дизайном и обновленными характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ретро-дизайн и современное исполнение

Известный инсайдер @смашкс_60 раскрыл первые изображения и основные технические характеристики будущего устройства. Согласно распространенной информации, новая модель сохранила дизайн прошлого, но получила ряд важных аппаратных улучшений.

Смартфон оснащен 5-дюймовым экраном, что выглядит несколько необычно для современных стандартов, а также широкими рамками сверху и снизу дисплея. Однако плоские грани корпуса и оформление блока камер выполнены в современном стиле.

Технические возможности и новые функции

Одним из ключевых изменений устройства стала камера. Разрешение основного модуля было увеличено с 2 Мп до 5 Мп. Фронтальная камера осталась на уровне 2 Мп, однако рядом с ней появилась специальная ЛЭД-вспышка для съемки в условиях низкой освещенности.

Объем встроенной памяти был увеличен вдвое и составил 32 ГБ. Тем не менее, значительного прироста производительности ожидать не стоит, так как устройство работает на платформе Унисок Т137 с 2 ГБ RAM.

Защита и автономность

Одним из важных преимуществ Про-версии является система защиты от пыли и влаги по стандарту ИП52. Смартфон также оснащен съемным аккумулятором емкостью 2500 mAh.

В число средств связи входят ЛТЭ, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, а также традиционный 3,5 мм разъем для наушников. Устройство работает на облегченной операционной системе Пулсе ОС, предназначенной для менее мощного оборудования.

Несмотря на простоту платформы, обеспечена поддержка популярных сервисов, таких как TikTok и Netflix, а также мессенджеров. Напомним, что инсайдер, распространивший эту информацию, ранее уже предоставлял точные сведения о новых устройствах ХМД, включая ХМД Икон Флип 1.