В праздничные дни больницы и служба «103» как будут работать? Сделано срочное заявление

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан сообщило, что приняты все меры по обеспечению бесперебойности медицинской помощи населению в дни отдыха, объявленные по случаю Дня независимости — с 29 августа по 1 сентября.

В целях охраны здоровья граждан в праздничные дни в медицинских учреждениях организовано круглосуточное дежурство.

Служба «103» и система экстренной помощи

Центры скорой медицинской помощи и экстренной помощи будут работать в штатном режиме, бесперебойно:

Более 2900 бригад скорой помощи: По всей республике более 2900 бригад скорой помощи в составе 14 территориальных филиалов службы «103», 189 станций, 40 подстанций и 1492 опорных пунктов будут находиться в готовности к вызовам;

РНЦЭМП и его филиалы: Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), его 13 территориальных филиалов и отделения экстренной помощи почти в 200 населенных пунктах будут принимать пациентов на основе круглосуточного дежурства;

39 специализированных центров: 39 межрайонных центров, специализирующихся на сочетанных травмах и острых сосудистых заболеваниях, также будут функционировать на полную мощность.

Порядок работы больниц, роддомов и поликлиник

Установленный режим работы по стационарному лечению и охране здоровья детей: