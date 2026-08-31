В праздничные дни больницы и служба «103» как будут работать? Сделано срочное заявление
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан сообщило, что приняты все меры по обеспечению бесперебойности медицинской помощи населению в дни отдыха, объявленные по случаю Дня независимости — с 29 августа по 1 сентября.
В целях охраны здоровья граждан в праздничные дни в медицинских учреждениях организовано круглосуточное дежурство.
Служба «103» и система экстренной помощи
Центры скорой медицинской помощи и экстренной помощи будут работать в штатном режиме, бесперебойно:
Более 2900 бригад скорой помощи: По всей республике более 2900 бригад скорой помощи в составе 14 территориальных филиалов службы «103», 189 станций, 40 подстанций и 1492 опорных пунктов будут находиться в готовности к вызовам;
РНЦЭМП и его филиалы: Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), его 13 территориальных филиалов и отделения экстренной помощи почти в 200 населенных пунктах будут принимать пациентов на основе круглосуточного дежурства;
39 специализированных центров: 39 межрайонных центров, специализирующихся на сочетанных травмах и острых сосудистых заболеваниях, также будут функционировать на полную мощность.
Порядок работы больниц, роддомов и поликлиник
Установленный режим работы по стационарному лечению и охране здоровья детей:
Стационары всех уровней: Во всех больницах районного, городского, областного и республиканского масштаба, специализированных научно-практических медицинских центрах и клиниках медицинских вузов налажено непрерывное дежурство врачей и медсестер;
Роддомы и детские больницы: Все родильные комплексы и детские лечебные учреждения страны будут работать в обычном режиме, без каких-либо перерывов;
Семейные поликлиники: Обычный порядок приема в территориальных поликлиниках в праздничные дни может измениться, однако все службы скорой помощи, стационары и детские учреждения будут работать бесперебойно.
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