От ФД до ДСк за 7 месяцев: в данных ВАК Узбекистана выявлена беспрецедентная научная «скорость»

В ходе анализа открытой базы данных Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Узбекистана за 2017–2026 годы выявился любопытный статистический факт, привлекший внимание местной научной общественности. По меньшей мере три соискателя преодолели временной интервал между защитами диссертаций ФД (доктор философии) и ДСк (доктор наук) менее чем за 1 год.

Как отмечают специалисты, речь идет не о дате официального вручения дипломов, а именно о сроке между защитами диссертаций, зарегистрированными ВАК.

От 215 до 357 дней: громкие цифры

Наиболее быстрые интервалы защиты, зафиксированные в данных ВАК, выглядят следующим образом:

215 дней (около 7 месяцев): В первом случае разница между учеными степенями составила 7 месяцев;

278 дней (около 9 месяцев): Второй соискатель защитил диссертацию ДСк в течение 9 месяцев после получения ФД;

357 дней: В третьем случае до истечения одногодичного срока не хватило всего 8 дней.

Одним из самых примечательных моментов является то, что в одном из этих случаев работы соискателя ФД и ДСк были выполнены не только на разные темы, но и по совершенно другой специальности и в другой научной организации.

Норма в 4,2 года и аномалия

Обычно научные исследования на пути от доктора философии до доктора наук занимают годы:

Анализ 1 566 защит: При анализе 1 566 показателей перехода от ФД к ДСк в базе ВАК выяснилось, что средний (медианный) срок для этого процесса составил 4,2 года ;

Статистическое расхождение: На фоне длящихся годами фундаментальных исследований защита второй докторской диссертации в течение 7–12 месяцев резко выделяется как статистическая аномалия.

В настоящее время в научных кругах остается открытым закономерный вопрос: является ли данная ситуация уникальным научным феноменом или же это положение дел в системе аттестации, требующее отдельной проверки.