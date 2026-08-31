Эпоха подошла к концу: Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

·4·Спорт
Эпоха подошла к концу: Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

Одна из величайших страниц в истории мирового футбола официально закрыта. Капитан сборной Аргентины, 39-летний легендарный нападающий Лионель Месси на своей странице в Instagram официально объявил о завершении 20-летней карьеры в составе «альбиселесте».

В своем обращении Месси отметил, что принятие этого решения причинило ему сильную боль в сердце, однако он полностью уверен в том, что для этого пришло время.

«Я выдохся»: слова из глубины души Месси

В своем прощальном посте легендарный футболист подчеркнул, что полностью отдал себя национальной сборной:

  • Дорога для молодежи: «Я выдохся и больше ничего не могу дать сборной. На мое место приходит молодое и талантливое поколение, которое имеет полное право играть в составе»;

  • 20 лет благодарности: «Спасибо болельщикам, поддерживавшим меня на протяжении 20 лет, моей семье, тренерскому штабу и товарищам по команде. Я буду очень скучать по этой атмосфере. Теперь я буду поддерживать команду как простой болельщик».

Чемпионат мира 2026 года: Прощание с рекордами

Решение Месси о прощании было принято после финала чемпионата мира 2026 года. В решающем матче в Нью-Йорке Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1 (гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес).

Тем не менее, Лео навсегда вписал свое имя в историю этого мундиаля:

  • Невероятная статистика: на мундиале 2026 года забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи;

  • Исторический рубеж: стал первым футболистом, забившим в общей сложности 20 голов в истории чемпионатов мира;

  • Рекорд по матчам и ассистам: установил новые рекорды по наибольшему количеству матчей и голевых передач в истории ЧМ;

  • Самый возрастный игрок в истории финалов: в 39 лет побил многолетний рекорд Гуннара Грена, став самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира.

Великие достижения Месси в футболке Аргентины

Дебютировав на мундиале в Германии в 2006 году, звездный форвард провел в футболке национальной сборной 207 матчей, записав на свой счет 125 голов и 68 ассистов. Завоеванные им трофеи:

  • Чемпион мира: 2022 год (Катар);

  • Серебряный призер чемпионата мира: 2014 и 2026 годы;

  • Победитель Кубка Америки: 2021 и 2024 годы;

  • Победитель Финалиссимы: 2022 год;

  • Олимпийский чемпион: 2008 год (Пекин).

На этот раз решение окончательное: не повторится ли история 2016 года?

Это не первое прощание Месси со сборной. Ровно 10 лет назад — в 2016 году, после поражения от Чили в финале Кубка Америки, он уже объявлял об уходе, но по просьбе болельщиков вернулся и подарил самый славный период (победы в 2021–2024 годах).

Однако эксперты отмечают, что на этот раз решение является необратимым. Возраст нападающего (39 лет) и тяжелая утрата, связанная с недавней кончиной отца, показывают, что он тверд в своем решении.

Что будет дальше?

Контракт Месси с американским клубом «Интер Майами» действует до 2028 года, то есть он продолжит выступать на клубном уровне.

А сборная Аргентины теперь вступит в борьбу в турнирах Финалиссимы, отборочного этапа ЧМ-2030 и Кубка Америки 2028 года уже без своего капитана и лидера.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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