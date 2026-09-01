Пезешкиян раздал кыргызской молодежи по 100 евро: известна причина (видео)
Для кыргызской молодежи, встретившей президента Ирана Масуда Пезешкияна в международном аэропорту «Манас», обычная церемония встречи неожиданно превратилась в запоминающееся событие.
В ответ на их подарок президент вручил молодым людям конверты. Что именно находилось внутри конвертов, выяснилось позже.
Что произошло в аэропорту?
31 августа президент Ирана Масуд Пезешкиян прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В международном аэропорту «Манас» его встретил председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана Адилбек Касымалиев.
В церемонии встречи президента в аэропорту также приняла участие кыргызская молодежь.
Они подарили главе Ирана мягкую игрушку в виде снежного барса — официального талисмана ВИ Всемирных игр кочевников.
Как президент отреагировал на подарок?
Пезешкиян передал молодежи конверты. Сначала содержимое конвертов не разглашалось.
Однако позже стало известно, что в каждом конверте находилось по 100 евро. Об этом сообщили средства массовой информации Кыргызстана.
Молодежь преподнесла президенту Ирана символ, ставший национальным знаком, а Пезешкиян ответил им личным подарком.
Какой подарок был вручен президенту?
В аэропорту руководителям зарубежных делегаций вручают игрушечного снежного барса по имени Батай — талисман ВИ Всемирных игр кочевников.
По информации правительства Кыргызстана, снежный барс является одним из национальных символов страны и официальным талисманом ВИ Всемирных игр кочевников.
Имя талисмана состоит из частей, означающих «ба» — барс и «тай» — опора. Оно выражает идеи силы, свободы, внутренней стабильности и связи с национальными истоками.
Зачем Пезешкиян приехал в Кыргызстан?
Визит президента Ирана не ограничивается только Всемирными играми кочевников.
Масуд Пезешкиян в Бишкеке:
примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;
встрече высокого уровня в формате «ШОС плюс»;
церемонии открытия ВИ Всемирных игр кочевников.
Планируется его участие в этих мероприятиях.
В чем примечательность этого события?
Короткое общение в аэропорту стало одним из самых обсуждаемых эпизодов официального визита.
С одной стороны, была игрушка Батай с изображением национального символа Кыргызстана, а с другой — конверты, врученные президентом Ирана молодежи.
А тот факт, что после вскрытия конвертов в них оказалось по 100 евро, вызвал еще больший интерес к происшествию.
Таким образом, визит Пезешкияна в Кыргызстан запомнится не только политическими встречами, но и искренним обменом подарками в аэропорту.
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