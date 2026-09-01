В Мексике на фестивале с 21 быком погиб человек (видео)

Во время ежегодного забега быков «Уамантлада» в городе Уамантла мексиканского штата Тласкала погиб 29-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения после того, как на улицы выпустили 21 боевого быка. Об этом сообщает "Инкидентиа".

Детали инцидента

В ходе фестиваля на улицы выпустили 21 боевого быка весом от 400 до 500 килограммов. Животные были выпущены одновременно с нескольких улиц в разных направлениях. По данным источника, это первый случай со смертельным исходом на «Уамантладе» за последние восемь лет.

На видео с места происшествия запечатлена хаотичная ситуация: люди убегают от быков, зрители карабкаются на ограждения, а на земле лежит пострадавший человек.

Жертва и пострадавшие

Погибший 29-летний мужчина родился в муниципалитете Уамантла. Как сообщает Секретариат здравоохранения штата, мужчина упал во время попытки убежать от быка, после чего животное на него напало. В результате удара быка рогом он получил тяжелую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и прокол левого легкого.

Всего в общую больницу Уамантла были доставлены девять пострадавших. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое: 57-летний мужчина был госпитализирован с переломом черепа, его планируют перевезти в штат Мехико. Кроме того, травму от рога быка получил 24-летний гражданин США, проживающий в городе Пуэбла. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное. Помимо этого, во время забега от рога быка пострадала и собака.

Реакция властей и медицинских служб

Секретарь здравоохранения штата Ригоберто Самудио Менесес охарактеризовал это происшествие как одно из самых сложных дежурств скорой помощи за последние годы. По его словам, первая экстренная медицинская помощь была оказана всего через полторы минуты после выпуска быков.

Местная администрация признала, что количество участников мероприятия и отдельные нарушения правил безопасности превысили возможности контроля организаторов. В отчете городской мэрии говорится: