В Мексике на фестивале с 21 быком погиб человек (видео)

·40·Мир
В Мексике на фестивале с 21 быком погиб человек (видео)

Во время ежегодного забега быков «Уамантлада» в городе Уамантла мексиканского штата Тласкала погиб 29-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения после того, как на улицы выпустили 21 боевого быка. Об этом сообщает "Инкидентиа".

Детали инцидента

В ходе фестиваля на улицы выпустили 21 боевого быка весом от 400 до 500 килограммов. Животные были выпущены одновременно с нескольких улиц в разных направлениях. По данным источника, это первый случай со смертельным исходом на «Уамантладе» за последние восемь лет.

На видео с места происшествия запечатлена хаотичная ситуация: люди убегают от быков, зрители карабкаются на ограждения, а на земле лежит пострадавший человек.

Жертва и пострадавшие

Погибший 29-летний мужчина родился в муниципалитете Уамантла. Как сообщает Секретариат здравоохранения штата, мужчина упал во время попытки убежать от быка, после чего животное на него напало. В результате удара быка рогом он получил тяжелую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и прокол левого легкого.

Всего в общую больницу Уамантла были доставлены девять пострадавших. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое: 57-летний мужчина был госпитализирован с переломом черепа, его планируют перевезти в штат Мехико. Кроме того, травму от рога быка получил 24-летний гражданин США, проживающий в городе Пуэбла. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное. Помимо этого, во время забега от рога быка пострадала и собака.

Реакция властей и медицинских служб

Секретарь здравоохранения штата Ригоберто Самудио Менесес охарактеризовал это происшествие как одно из самых сложных дежурств скорой помощи за последние годы. По его словам, первая экстренная медицинская помощь была оказана всего через полторы минуты после выпуска быков.

Местная администрация признала, что количество участников мероприятия и отдельные нарушения правил безопасности превысили возможности контроля организаторов. В отчете городской мэрии говорится:

«Количество участников и несоблюдение некоторых правил превысили возможности контроля».

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Куриное мясо стало самым потребляемым мясом в миреКуриное мясо стало самым потребляемым мясом в миреСегодня, 11:06В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и полетел в сторону АЭСВ Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и полетел в сторону АЭССегодня, 09:40В Непале 6-летнюю девочку нашли живой под завалами спустя три дняВ Непале 6-летнюю девочку нашли живой под завалами спустя три дняСегодня, 09:12Религиозный лидер, которому целуют ноги: видео в Индии потрясло соцсети (видео)Религиозный лидер, которому целуют ноги: видео в Индии потрясло соцсети (видео)Сегодня, 07:46Пезешкиян раздал кыргызской молодежи по 100 евро: известна причина (видео)Пезешкиян раздал кыргызской молодежи по 100 евро: известна причина (видео)Сегодня, 07:30Под пустыней Египта обнаружен мир акул возрастом 70 миллионов летПод пустыней Египта обнаружен мир акул возрастом 70 миллионов летВчера, 23:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током