7 сентября в Узбекистане можно будет наблюдать «кровавую Луну»

·32·Узбекистан
7 сентября в Узбекистане можно будет наблюдать «кровавую Луну»

7 сентября ожидается одно из самых продолжительных полных лунных затмений за последние годы. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и с территории Узбекистана.

По ташкентскому времени Луна начнет входить в тень Земли в 20:28. Частное затмение начнется в 21:27.

Полная фаза лунного затмения начнется в 22:30 и продлится до 23:52. В этот промежуток времени Луна полностью погрузится в земную тень и приобретет красноватый оттенок. Полная фаза продлится около 1 часа 22 минут.

Изменение цвета Луны на красный или оранжевый во время затмения связано с преломлением солнечных лучей, проходящих через атмосферу Земли. По этой причине такое явление часто называют «кровавой Луной».

После полного затмения Луна постепенно выйдет из земной тени. Частное затмение завершится в 00:56, а финальная стадия явления — в 01:55.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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