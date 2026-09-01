Историческая победа: Узбекистан впервые стал чемпионом мира по гребле

Представители Узбекистана Шахзод Нурматов и Собир Сафаролиев показали исторический результат на чемпионате мира по академической гребле. Они завоевали золотую медаль в программе легковесных парных двоек — ЛМ2кс на соревнованиях, проходящих в Амстердаме. Об этом сообщила Национальная олимпийская комитет Узбекистана.

Узбекские спортсмены в финальном заезде опередили представителей Германии и США, заняв первое место. Представители Германии удостоились серебряной, а спортсмены США — бронзовой медали.

Эта победа стала первой золотой медалью, завоеванной в истории узбекской академической гребли на чемпионатах мира среди взрослых.

Шахзод Нурматов и Собир Сафаролиев заявили, что посвящают свою историческую победу 35-летию независимости Узбекистана.