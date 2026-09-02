Невероятный показатель в Германии: в 4 матчах забито 27 голов!

Субботний тур во втором дивизионе чемпионата Германии превратился в настоящий фестиваль голов и вечер рекордов. Всего в четырех матчах, прошедших 29 августа, ворота поражали в общей сложности 27 раз.

Впервые в истории соревнований в рамках матчей одного дня на каждую игру пришлось в среднем по 6,8 гола, что было официально зарегистрировано как самый высокий показатель результативности с момента создания Второй Бундеслиги.

Безумные счета субботнего вечера

Все четыре матча в рамках игрового дня подарили болельщикам настоящее гол-шоу:

«Хайденхайм» 5:3 «Динамо Дрезден»: в упорном противостоянии между хозяевами и клубом из Дрездена зрители стали свидетелями ровно 8 голов;

«Энерги» 3:4 «Гройтер Фюрт»: в драматичном матче, завершившемся в пользу гостей, в ворота было забито 7 мячей;

«Карлсруэ» 2:5 «Вольфсбург»: хотя «волки» на выезде не ушли без пропущенных мячей, они отправили в ворота соперника 5 голов и добились крупной победы;

«Нюрнберг» 4:1 «Арминия»: в заключительном противостоянии дня хозяева поля оформили уверенную и крупную победу.

Исторический рекорд: о чем говорят цифры?

Значение этого тура для немецкого футбола: