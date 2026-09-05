Защитник Реал Бетиса рассказал, как он отразил пенальти Мбаппе

·31·Спорт
Защитник Реал Бетиса рассказал, как он отразил пенальти Мбаппе

В матче испанской Ла Лиги был зафиксирован сенсационный результат: Реал Мадрид потерпел одно из самых тяжелых поражений в своей истории. Королевский клуб, гостивший у Реал Бетиса, уступил с минимальным счетом 0:1. Судьбу встречи решил нереализованный пенальти Килиана Мбаппе, что вызвало бурные обсуждения в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, в решающем эпизоде матча вратарь Реал Бетиса Альваро Вальес сумел отразить удар французской звезды с одиннадцатиметровой отметки. Однако первым на добивании оказался защитник хозяев Марк Бартра, который устранил угрозу. После этого момента возникли споры о нарушении правила «енкроачмент» — преждевременного входа игроков в штрафную площадь.

Заранее спланированный тактический ход

В послематчевом интервью изданию Мовистар+ опытный центральный защитник Марк Бартра признался, что этот эпизод не был случайностью. По его словам, действие было тщательно спланировано и направлено на использование пробелов в правилах. Защитник, учитывая вероятность того, что Вальес отобьет мяч, занял свою позицию очень расчетливо, не нарушая регламент.

Бартра подчеркнул, что старался точно рассчитать секунду удара соперника. Если бы он поторопился или опоздал, то совершил бы нарушение, войдя в штрафную раньше времени. Футболист отметил, что ему удалось удержаться до последнего, не касаясь ногами линии, и это принесло свои плоды.

Советы судей и опыт Валенсии

Как выяснилось, эта хитрость Марка Бартры была вдохновлена похожим действием защитника Валенсии Хосе Гайи. Звезда Бетиса, наблюдая за игрой соотечественника, заинтересовался законностью такого приема и решил проконсультироваться с профессиональными арбитрами.

Защитник отметил, что обратился к знакомому судье, работающему на уровне Сегунды Б, чтобы прояснить тонкости правил. Специалист объяснил ему, что стоять за пределами или на границе штрафной, не наступая на линию, не запрещено. Полученная информация помогла Реал Бетису одержать важную победу над Реал Мадридом.

Реал БетисРеал МадридМарк БартраКилиан МбаппеЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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