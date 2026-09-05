Ламин Ямаль включен в группу капитанов Барселоны

Согласно информации, распространенной изданием Mundo Deportivo, каталонский клуб Барселона официально утвердил новый совет капитанов на сезон 2026-27. Главный тренер Ханси Флик сформировал новую систему лидерства в команде после летних трансферов и изменений в составе. На этом новом этапе молодая звезда команды Ламин Ямаль также официально вошел в группу капитанов. Об этом сообщает Goal.com.

Стало известно, что Рафинья и Педри по личному решению Ханси Флика были назначены первым и вторым капитанами соответственно. Для остальных трех мест в раздевалке команды было проведено тайное голосование. В результате Эрик Гарсия, Френки де Йонг и Ламин Ямаль, которому исполнилось всего 19 лет, завоевали доверие товарищей по команде и завершили пятерку лидеров.

Такие кардинальные изменения в клубе были вызваны недавней арендой опытных игроков. В частности, уход Марка-Андре тер Стегена и Рональда Араухо создал определенный вакуум лидерства в команде. Исходя из этого, тренерский штаб и футболисты решили создать новую иерархию, чтобы сохранить здоровую атмосферу в коллективе и обеспечить единство на поле.

Выбор Ханси Флика и командная демократия

Сообщается, что Ханси Флик определил своих основных кандидатов еще во время предсезонной подготовки. Немецкий специалист оставил Рафинью и Педри на высших позициях, позволив футболистам самим решить остальные кандидатуры. Говорят, что такой подход послужил дальнейшему укреплению единства внутри команды.

Включение Эрика Гарсии в этот список объясняется его высокой дисциплиной на тренировках и ответственным подходом. Френки де Йонг стал логичным выбором как одна из самых значимых фигур по возрасту и опыту после ухода Тер Стегена. Тем не менее, основное внимание приковано именно к включению Ламина Ямаля в эту группу.

Исторический взлет Ламина Ямаля

Включение Ламина Ямаля, выступающего сейчас под легендарным 10-м номером, в число капитанов в 19 лет является громким заявлением о будущем Барселоны. Его достижение этого статуса основано не на традиционных возрастных принципах, а на огромном спортивном влиянии на поле и лидерских качествах.

Каталонскому клубу не привыкать возлагать такую ответственность на молодых футболистов. Хотя два года назад Гави ненадолго надевал повязку в матче против Севильи, включение Ямаля в официальную пятерку вывело его роль в проекте Ханси Флика на совершенно иной уровень.