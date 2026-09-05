Раскрыт дизайн Kia Sportage нового поколения

·21·Авто
Раскрыт дизайн Kia Sportage нового поколения

Южнокорейская компания Kia проводит испытания следующего поколения одного из своих самых популярных кроссоверов — Sportage. Как сообщает издание Карскупс, автомобиль, проходящий дорожные тесты, попал в объективы шпионских камер, что указывает на наличие общих черт с флагманской моделью Kia Telluride. Ожидается, что новый кроссовер привнесет серьезные изменения на автомобильный рынок, что является важной новостью для поклонников бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внешний вид и особенности дизайна

Согласно опубликованным кадрам, передняя часть нового Kia Sportage имеет почти вертикальную форму и выделяется широкой решеткой радиатора с вертикальными световыми элементами по краям. В нижней части бампера установлен прямоугольный воздухозаборник. Боковые панели автомобиля стали более гладкими: на смену сложным изгибам текущего поколения пришли строгие поверхности. Прототип также оснащен массивными порогами, почти горизонтальной линией остекления, покатой крышей и двухцветными колесными дисками.

В задней части внимание привлекают почти вертикальная крышка багажника, крупный спойлер и заднее стекло относительно небольшого размера. Фонари выполнены в вертикальном стиле и разделены на несколько элементов. Место для номерного знака переместилось с двери багажника на бампер. Хотя интерьер полностью не показан, предыдущие прототипы намекали на появление современной мультимедийной системы Плеос Коннект.

Технические возможности и габариты

Данная платформа предусматривает использование экранов диагональю 12,9, 14,6 или даже 17 дюймов. Пока неизвестно, какой из них достанется Sportage, однако маловероятно, что модель получит самый большой дисплей. Хотя Kia официально еще не раскрыла технические характеристики, предполагается, что новое поколение будет тесно связано с недавно представленным новым Hyundai Tucson. В частности, Tucson стал на 60 мм длиннее предшественника, а его колесная база увеличилась на 30 мм. Аналогичные изменения ожидаются и в Sportage.

Одной из предполагаемых ключевых силовых установок станет обновленная гибридная система на базе 1,6-литрового бензинового турбодвигателя. В родственной модели Hyundai Tucson эта система выдает 242 л.с. и 380 Н·м крутящего момента. Для сравнения, мощность текущего Kia Sportage Хйбрид составляет 232 л.с. Успех этой модели имеет огромное значение для Kia, поскольку Sportage является самым продаваемым автомобилем бренда на рынке США. Только в августе американские дилеры реализовали 18 723 машины. Выход нового поколения на рынок запланирован в качестве модели 2028 года.

Kia SportageКроссоверАвтомобилиНовое поколениеГибрид
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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