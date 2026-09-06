На свадьбе произошел пожар, погибли 22 человека

·92·Мир
На свадьбе произошел пожар, погибли 22 человека

В столице Демократической Республики Конго — городе Киншаса — свадебное торжество закончилось трагедией. В результате пожара, произошедшего в ночь с 4 на 5 сентября в зале торжеств в коммуне Лингвала, по предварительным данным, погибли 22 человека, еще множество людей получили ранения.

Инцидент произошел в зале торжеств Панакее, расположенном на первом этаже одного из зданий на Триумфальном бульваре. В момент пожара в зале проходила свадебная церемония. Пострадавшие были доставлены в несколько больниц Киншасы, в том числе в медицинские учреждения Виджана, Синкентенер и Камп-Коколо.

По словам главы коммуны Лингвала Норбера Мушиги Нзиндулы, по состоянию на утро 5 сентября число жертв составило 22 человека. Однако эта цифра является предварительной, и число погибших может возрасти.

Точная причина пожара пока неизвестна. По предварительным данным, усугублению трагедии способствовали трудности с быстрой эвакуацией людей. В зале был всего один эвакуационный выход, и он оказался слишком узким для одновременного выхода большого количества гостей.

Паника и густой дым, возникшие после начала пожара, еще больше усугубили ситуацию.

По факту инцидента ведется расследование. Власти принимают меры по выяснению причин возникновения пожара, а также проверяют соблюдение требований безопасности в залах торжеств.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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