Помощники хокимов массово освобождаются от должностей: началась масштабная «чистка»

·62·Узбекистан
Помощники хокимов массово освобождаются от должностей: началась масштабная «чистка»

Появилась информация о том, что по всему Узбекистану все помощники хокимов, осуществляющие деятельность в махаллях, массово освобождаются от занимаемых должностей и временно переводятся в статус «исполняющих обязанности» (и.о.). Этот срочный процесс, начатый по непосредственному поручению главы государства, свидетельствует о начале масштабного и бескомпромиссного кадрового отбора (аттестации) в системе управления махаллей. Теперь деятельность каждого помощника хокима будет подвергнута перепроверке: свои места сохранят только преданные своему делу специалисты, показавшие реальные результаты, а те, кто ограничивался сухими отчетами на бумаге, будут полностью отстранены от системы.

Поручение Президента: Все помощники переведены в статус «и.о.»

Как сообщают с мест, в системе помощников хокимов махаллей происходят чрезвычайные изменения:

  • Массовое освобождение от должностей: Во всех районах и городах республики прежние трудовые договоры с работающими в махаллях помощниками хокимов расторгнуты, а их статус понижен до временного исполняющего обязанности;

  • Поручение высшего уровня: Данный процесс проводится на основе указания Президента о коренном улучшении системы работы по махалям и переоценке эффективности деятельности местных руководителей;

  • Временный статус: Эта ситуация рассматривается как временный испытательный срок до вынесения окончательного решения по деятельности помощников хокимов.

Строгий фильтр: Кто будет переназначен, а кто уйдет?

В кадровом фильтре больше нет места пустым обещаниям и формализму:

  • Реальные критерии и KPI: Тщательно изучается, сколько новых рабочих мест создал в махалле каждый помощник хокима за прошедший период, насколько сократил бедность, как распределял среди населения льготные кредиты и субсидии;

  • Отбор преданных делу: На свои должности в полном объеме будут переутверждены только инициативные кадры, завоевавшие реальный авторитет среди жителей махалли и обеспечившие конкретные положительные показатели;

  • Неэффективным укажут на дверь: С должностными лицами, чья эффективность труда не отвечает требованиям, которые не смогли создать активную среду в махалле и проявили равнодушие к обращениям, трудовые договоры возобновляться не будут, и на их место привлекут новых кандидатов.

Новая эпоха в институте махалли: Формализму будет положен конец

Масштабный отбор беспрецедентного характера направлен на искоренение инертности в системе:

  • Результативность льгот и высокого доверия: Требуется, чтобы высокие зарплаты, широкие полномочия и материальные льготы, выделенные государством для помощников хокимов, оправдали себя;

  • Народное одобрение — главный критерий: В обновляемой системе в центр механизмов работы по махалям будут поставлены благосостояние населения и рост его реальных доходов.

Как работает помощник хокима в махалле, где вы живете? Удаётся ли им решать реальные проблемы в вашей махалле или они занимаются лишь очковтирательством? Сможет ли такая массовая переаттестация улучшить ситуацию на местах? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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