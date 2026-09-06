«Непрощение» приводит к раку? Мнение специалиста вызвало споры
Может ли сильная обида в духе «не прощу, даже если умру» повлиять на здоровье человека? Специалист по работе с подсознанием Зебо Каримова в своем выступлении в социальных сетях заявила, что у некоторых своих клиентов с онкологическими заболеваниями она наблюдала накопившиеся за долгие годы ненависть, обиду и неспособность прощать.
По ее мнению, проработка неразрешенных внутренних чувств может облегчить человеку жизнь.
Но здесь есть важная граница: снижение психологической нагрузки может быть полезным, однако научных оснований утверждать, что ненависть или непрощение являются причиной рака, не существует.
1. Что сказал специалист?
Говоря о своем опыте, Зебо Каримова подчеркнула, что у некоторых людей с онкологическими заболеваниями присутствует внутреннее противоречие в стиле «я прав» и долго удерживаемая обида.
По ее словам, некоторые клиенты чувствовали себя легче после проработки ненависти и боли.
«После того как человек избавляется от ненависти, его жизнь становится легче», — выразила она мнение, основанное на собственном опыте.
Однако нельзя приравнивать случаи из личной практики к причинно-следственным медицинским связям.
2. Влияют ли ненависть и стресс на организм?
Ответ на этот вопрос — да, психическое состояние может влиять на общее здоровье и качество жизни человека.
Например, продолжительный стресс может сказываться на сне, настроении, концентрации внимания, артериальном давлении и других физиологических процессах. По данным Национального института рака, хронический стресс может вызывать различные негативные изменения в организме, однако его прямая роль в возникновении рака до конца не доказана.
А у людей, живущих с онкологическим диагнозом, очень часто встречаются такие чувства, как страх, гнев, тревога, одиночество и депрессия.
Именно поэтому важно уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию.
Но объяснять это с помощью простой формулы вроде «ненависть → рак» нельзя.
3. Что говорит наука о причинах рака?
Рак — это не заболевание, возникающее по какой-то одной причине.
На риск его развития могут влиять различные факторы:
Фактор
Примеры
Наследственность
Определенные генетические мутации
Возраст
С возрастом риск некоторых видов рака возрастает
Образ жизни
Табак, алкоголь, малая подвижность и др.
Окружающая среда
Некоторые химические вещества и радиация
Инфекции
Некоторые вирусы и бактерии
Другие биологические факторы
Процессы, связанные с гормональной и иммунной системами
Как подчеркивает Американское онкологическое общество, не доказано, что личность человека, его мысли и эмоции могут вызывать рак. Даже если у человека имеются факторы риска, далеко не всегда удается точно определить, какой именно из них спровоцировал болезнь.
4. Что делать с «неумением прощать»?
В этом заключается самый важный момент статьи.
Если человек не может кого-то простить, неправильно принуждать его фразами в духе «немедленно прости!».
Особенно учитывая, что за тяжелой обидой или психологической травмой может стоять серьезный личный опыт.
Прощение — это:
не принятие случившегося за норму;
не оправдание несправедливости;
не принудительное восстановление отношений;
не отказ от собственных границ;
не самообвинение в болезни.
Иногда самым важным шагом для человека становится поиск ответа на вопрос: «Как я буду жить после этого события?»
5. Онкобольные не должны винить себя
В этом вопросе особая осторожность имеет критическое значение.
Услышав диагноз рак, человек может подумать: «значит, я заболел из-за того, что кого-то не простил».
Подобные мысли лишь усугубляют и без того тяжелую ситуацию.
По данным Американского онкологического общества, нет никаких доказательств того, что эмоции и личное отношение человека стали причиной развития рака. Также не доказано, что установка «если я буду мыслить позитивно, то побежу болезнь» увеличивает продолжительность жизни.
В то же время признание своих чувств, беседы с близкими, получение психологической помощи и управление стрессом могут помочь улучшить качество жизни человека.
6. Так какой же аспект в мнении специалиста является важным?
Мнение Зебо Каримовой правильно воспринимать не как медицинский диагноз или научное объяснение причин рака, а как личный профессиональный взгляд на внутреннее состояние человека.
При этом поднятая ею проблема действительно важна: если человек годами живет с накопившейся болью, гневом и обидой, это может стать тяжелым бременем для его психического здоровья.
Именно поэтому о психическом здоровье тоже необходимо заботиться.
Однако это не заменяет лечение рака.
Итоговый вывод: прощение может быть полезным, но...
Избавление от ненависти, которая годами угнетала человека, уменьшение психологического груза и выстраивание здоровых отношений с прошлым могут улучшить качество жизни.
Но категоричный вывод о том, что «непростивший человек заболеет онкологией», научно не подтвержден.
Рак — сложное заболевание, на возникновение которого могут влиять множество биологических, генетических факторов, факторов окружающей среды и образа жизни.
Поэтому самый правильный путь для человека — при наличии болезни обратиться к квалифицированному врачу; при наличии душевной тяжести — также не оставлять ее без внимания.
А прощение — это в первую очередь не наказание или награда для кого-то, а внутренний процесс, который человек выбирает, чтобы жить дальше с большей легкостью.
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