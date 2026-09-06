«Непрощение» приводит к раку? Мнение специалиста вызвало споры

Может ли сильная обида в духе «не прощу, даже если умру» повлиять на здоровье человека? Специалист по работе с подсознанием Зебо Каримова в своем выступлении в социальных сетях заявила, что у некоторых своих клиентов с онкологическими заболеваниями она наблюдала накопившиеся за долгие годы ненависть, обиду и неспособность прощать.

По ее мнению, проработка неразрешенных внутренних чувств может облегчить человеку жизнь.

Но здесь есть важная граница: снижение психологической нагрузки может быть полезным, однако научных оснований утверждать, что ненависть или непрощение являются причиной рака, не существует.

1. Что сказал специалист?

Говоря о своем опыте, Зебо Каримова подчеркнула, что у некоторых людей с онкологическими заболеваниями присутствует внутреннее противоречие в стиле «я прав» и долго удерживаемая обида.

По ее словам, некоторые клиенты чувствовали себя легче после проработки ненависти и боли.

«После того как человек избавляется от ненависти, его жизнь становится легче», — выразила она мнение, основанное на собственном опыте.

Однако нельзя приравнивать случаи из личной практики к причинно-следственным медицинским связям.

2. Влияют ли ненависть и стресс на организм?

Ответ на этот вопрос — да, психическое состояние может влиять на общее здоровье и качество жизни человека.

Например, продолжительный стресс может сказываться на сне, настроении, концентрации внимания, артериальном давлении и других физиологических процессах. По данным Национального института рака, хронический стресс может вызывать различные негативные изменения в организме, однако его прямая роль в возникновении рака до конца не доказана.

А у людей, живущих с онкологическим диагнозом, очень часто встречаются такие чувства, как страх, гнев, тревога, одиночество и депрессия.

Именно поэтому важно уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию.

Но объяснять это с помощью простой формулы вроде «ненависть → рак» нельзя.

3. Что говорит наука о причинах рака?

Рак — это не заболевание, возникающее по какой-то одной причине.

На риск его развития могут влиять различные факторы:

Фактор Примеры Наследственность Определенные генетические мутации Возраст С возрастом риск некоторых видов рака возрастает Образ жизни Табак, алкоголь, малая подвижность и др. Окружающая среда Некоторые химические вещества и радиация Инфекции Некоторые вирусы и бактерии Другие биологические факторы Процессы, связанные с гормональной и иммунной системами

Как подчеркивает Американское онкологическое общество, не доказано, что личность человека, его мысли и эмоции могут вызывать рак. Даже если у человека имеются факторы риска, далеко не всегда удается точно определить, какой именно из них спровоцировал болезнь.

4. Что делать с «неумением прощать»?

В этом заключается самый важный момент статьи.

Если человек не может кого-то простить, неправильно принуждать его фразами в духе «немедленно прости!».

Особенно учитывая, что за тяжелой обидой или психологической травмой может стоять серьезный личный опыт.

Прощение — это:

не принятие случившегося за норму;

не оправдание несправедливости;

не принудительное восстановление отношений;

не отказ от собственных границ;

не самообвинение в болезни.

Иногда самым важным шагом для человека становится поиск ответа на вопрос: «Как я буду жить после этого события?»

5. Онкобольные не должны винить себя

В этом вопросе особая осторожность имеет критическое значение.

Услышав диагноз рак, человек может подумать: «значит, я заболел из-за того, что кого-то не простил».

Подобные мысли лишь усугубляют и без того тяжелую ситуацию.

По данным Американского онкологического общества, нет никаких доказательств того, что эмоции и личное отношение человека стали причиной развития рака. Также не доказано, что установка «если я буду мыслить позитивно, то побежу болезнь» увеличивает продолжительность жизни.

В то же время признание своих чувств, беседы с близкими, получение психологической помощи и управление стрессом могут помочь улучшить качество жизни человека.

6. Так какой же аспект в мнении специалиста является важным?

Мнение Зебо Каримовой правильно воспринимать не как медицинский диагноз или научное объяснение причин рака, а как личный профессиональный взгляд на внутреннее состояние человека.

При этом поднятая ею проблема действительно важна: если человек годами живет с накопившейся болью, гневом и обидой, это может стать тяжелым бременем для его психического здоровья.

Именно поэтому о психическом здоровье тоже необходимо заботиться.

Однако это не заменяет лечение рака.

Итоговый вывод: прощение может быть полезным, но...

Избавление от ненависти, которая годами угнетала человека, уменьшение психологического груза и выстраивание здоровых отношений с прошлым могут улучшить качество жизни.

Но категоричный вывод о том, что «непростивший человек заболеет онкологией», научно не подтвержден.

Рак — сложное заболевание, на возникновение которого могут влиять множество биологических, генетических факторов, факторов окружающей среды и образа жизни.

Поэтому самый правильный путь для человека — при наличии болезни обратиться к квалифицированному врачу; при наличии душевной тяжести — также не оставлять ее без внимания.

А прощение — это в первую очередь не наказание или награда для кого-то, а внутренний процесс, который человек выбирает, чтобы жить дальше с большей легкостью.