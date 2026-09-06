Волевая победа на поле «Базеля»: Бехруз Каримов сияет в составе «Лугано»

В рамках 7-го тура Швейцарской Суперлиги один из самых титулованных клубов страны «Базель» принимал на своем поле единоличного лидера — «Лугано». В напряженном и упорном поединке на стадионе «Санкт-Якоб Парк» гости одержали волевую победу со счетом 3:1, в очередной раз доказав свое абсолютное превосходство в чемпионской гонке. Для узбекских любителей футбола самым радостным стало то, что защитник нашей национальной сборной Бехруз Каримов вышел в принципиальном матче в основном составе и активно провел на поле все 90 минут.

Огненный второй тайм на «Санкт-Якоб Парк»: ответный удар за 2 минуты

Хотя встреча началась с активных атак хозяев, все голы и решающие моменты пришлись на второй тайм:

Быстрый гол «Базеля»: Бурно вернувшись на поле после перерыва, хозяева уже на 47-й минуте сумели открыть счет благодаря точному удару Метиню (1:0);

Молниеносный ответ «Лугано»: Вдохновленный голом «Базель» радовался недолго — на 59-й минуте Чиминья восстановил равновесие, а всего 2 минуты спустя, на 61-й минуте, Бислими вывел «Лугано» вперед;

Точка в матче: Ближе к концу встречи, на 81-й минуте, вышедший на замену Кендучи поразил ворот соперника, доведя счет до 1:3 и окончательно решив исход игры.

Бехруз Каримов отыграл все 90 минут: надежные действия в обороне

Наш соотечественник стабильно демонстрирует свое мастерство на европейских зеленых полях и становится игроком основного состава команды:

Стартовый состав и оценка 6,7: Бехруз Каримов действовал в линии обороны «Лугано» вместе с фон Бальмосом, Пападопулосом, Маи и Делькруа от звонка до звонка и получил от авторитетных статистических порталов 6,7 балла;

Сложное гостевое испытание: Провести весь матч на выезде против такого опытного и атакующего гранда, как «Базель», показало высокий физический и тактический уровень узбекского защитника;

Доверие тренера: Тот факт, что главный тренер команды доверяет Бехрузу все 90 минут в столь сложных матчах, свидетельствует об укреплении его позиций в клубе.

Лидерство без потерь: золотые очки «Лугано» на пути к чемпионству

Благодаря этой победе «Лугано» еще больше укрепил свое лидерство в турнирной таблице:

100-процентный показатель и матч в запасе: «Лугано» идет вперед, не потеряв в чемпионате ни единого очка, доведя свой багаж до 18 очков и сохранив единоличное правление; к тому же в запасе у команды есть еще одна игра;

Кризис «Базеля»: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остались на 5-й строчке турнирной таблицы и серьезно отстают от лидера.

Как вы думаете, сможет ли Бехруз Каримов стать чемпионом Швейцарии вместе с «Лугано» и увидим ли мы его в ближайшем будущем в лиге из топ-5? Насколько важны такие стабильные выступления узбекских легионеров в Европе для национальной сборной Узбекистана? Свои мнения оставляйте в комментариях!