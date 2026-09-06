Волевая победа на поле «Базеля»: Бехруз Каримов сияет в составе «Лугано»

·33·Спорт
Волевая победа на поле «Базеля»: Бехруз Каримов сияет в составе «Лугано»

В рамках 7-го тура Швейцарской Суперлиги один из самых титулованных клубов страны «Базель» принимал на своем поле единоличного лидера — «Лугано». В напряженном и упорном поединке на стадионе «Санкт-Якоб Парк» гости одержали волевую победу со счетом 3:1, в очередной раз доказав свое абсолютное превосходство в чемпионской гонке. Для узбекских любителей футбола самым радостным стало то, что защитник нашей национальной сборной Бехруз Каримов вышел в принципиальном матче в основном составе и активно провел на поле все 90 минут.

Огненный второй тайм на «Санкт-Якоб Парк»: ответный удар за 2 минуты

Хотя встреча началась с активных атак хозяев, все голы и решающие моменты пришлись на второй тайм:

  • Быстрый гол «Базеля»: Бурно вернувшись на поле после перерыва, хозяева уже на 47-й минуте сумели открыть счет благодаря точному удару Метиню (1:0);

  • Молниеносный ответ «Лугано»: Вдохновленный голом «Базель» радовался недолго — на 59-й минуте Чиминья восстановил равновесие, а всего 2 минуты спустя, на 61-й минуте, Бислими вывел «Лугано» вперед;

  • Точка в матче: Ближе к концу встречи, на 81-й минуте, вышедший на замену Кендучи поразил ворот соперника, доведя счет до 1:3 и окончательно решив исход игры.

Бехруз Каримов отыграл все 90 минут: надежные действия в обороне

Наш соотечественник стабильно демонстрирует свое мастерство на европейских зеленых полях и становится игроком основного состава команды:

  • Стартовый состав и оценка 6,7: Бехруз Каримов действовал в линии обороны «Лугано» вместе с фон Бальмосом, Пападопулосом, Маи и Делькруа от звонка до звонка и получил от авторитетных статистических порталов 6,7 балла;

  • Сложное гостевое испытание: Провести весь матч на выезде против такого опытного и атакующего гранда, как «Базель», показало высокий физический и тактический уровень узбекского защитника;

  • Доверие тренера: Тот факт, что главный тренер команды доверяет Бехрузу все 90 минут в столь сложных матчах, свидетельствует об укреплении его позиций в клубе.

Лидерство без потерь: золотые очки «Лугано» на пути к чемпионству

Благодаря этой победе «Лугано» еще больше укрепил свое лидерство в турнирной таблице:

  • 100-процентный показатель и матч в запасе: «Лугано» идет вперед, не потеряв в чемпионате ни единого очка, доведя свой багаж до 18 очков и сохранив единоличное правление; к тому же в запасе у команды есть еще одна игра;

  • Кризис «Базеля»: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остались на 5-й строчке турнирной таблицы и серьезно отстают от лидера.

Как вы думаете, сможет ли Бехруз Каримов стать чемпионом Швейцарии вместе с «Лугано» и увидим ли мы его в ближайшем будущем в лиге из топ-5? Насколько важны такие стабильные выступления узбекских легионеров в Европе для национальной сборной Узбекистана? Свои мнения оставляйте в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Упущенная победа!: «Манчестер Юнайтед» потерял очки в ЛиверпулеУпущенная победа!: «Манчестер Юнайтед» потерял очки в ЛиверпулеСегодня, 22:45Настоящий разгром: «Барселона» забила 5 безответных мячей в ворота «Валенсии»Настоящий разгром: «Барселона» забила 5 безответных мячей в ворота «Валенсии»Сегодня, 22:42Путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0Путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0Сегодня, 22:40Ужасающий дерби на «Эмирейтс»: «Арсенал» за счет камбэка поставил «Челси» на колениУжасающий дерби на «Эмирейтс»: «Арсенал» за счет камбэка поставил «Челси» на колениСегодня, 22:39Неожиданное решение Азиза Ганиева: миссия по спасению аутсайдера «Банияса»Неожиданное решение Азиза Ганиева: миссия по спасению аутсайдера «Банияса»Сегодня, 22:31Как Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 годаКак Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 годаСегодня, 20:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»