Как Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 года

Один из самых незабываемых моментов в истории Английской Премьер-лиги — победный гол Серхио Агуэро в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году — не утратил своей значимости спустя годы. Как сообщает Goal.com, завершивший карьеру аргентинский нападающий поделился подробностями тщательно спланированных действий и своими переживаниями, стоявшими за тем легендарным голом, который принес «Манчестер Сити» первый чемпионский титул в современной истории клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию ФурФурТво Серхио Агуэро признался, что в тот момент его посещали мысли о возможной потере чемпионства, а во время игры царила сильная паника. После важной победы над «Манчестер Юнайтед» команда точно знала, что для завоевания титула в последнем туре сезона достаточно было обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле. Однако во втором тайме счет неожиданно стал 1:2.

Вспоминая психологическое давление тех минут, бывший нападающий отметил: «В такие моменты не думаешь ни о чем другом. В голове только мысль о том, что ты упускаешь чемпионство. Но мы все равно продолжали бороться до конца».

Гол Эдина Джеко и тактическая комбинация с Марио Балотелли

Когда в компенсированное арбитром время, а точнее на 92-й минуте, Эдин Джеко сравнял счет, Серхио Агуэро твердо поверил, что сможет забить снова. По словам футболиста, быстрая комбинация, разыгранная позже с Марио Балотелли, была не просто случайностью, а заранее продуманным тактическим планом.

Агуэро вспоминает ту ситуацию так: «Я решил отойти назад, чтобы принять мяч от Найджела де Йонга, и попытался сыграть с Марио Балотелли в "стенку". Этот план уже был у меня в голове, я все продумал заранее. Я заранее договорился с Марио: просил его отдать мне пас, а затем вернуть мяч обратно. К счастью, наш план сработал, и в итоге получилась идеальная комбинация».

13 мая и вечная связь с болельщиками

Спустя более десяти лет эмоциональная значимость того гола для Серхио Агуэро только возросла. Аргентинец, завершивший профессиональную карьеру пять лет назад, сегодня в полной мере осознает, какое огромное историческое значение этот успех имеет для «Манчестер Сити» и его болельщиков.

Бывший нападающий сказал о преданности и внимании фанатов: «Очень приятно, что болельщики до сих пор следят за мной и любят так же, как в те времена, когда я играл. Я рад, что мои усилия за десять лет, все завоеванные титулы и, конечно, гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс", занявший важное место в истории клуба, принесли им радость».

Хотя он больше не выходит на зеленый газон, с годами то знаменитое событие стало ценным воспоминанием. Серхио Агуэро признался, что каждый год 13 мая — в день того легендарного матча против «Куинз Парк Рейнджерс» — он вновь переживает те волнующие моменты, и эти воспоминания навсегда останутся для него дорогими.