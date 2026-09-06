Как Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 года

·19·Спорт
Как Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 года

Один из самых незабываемых моментов в истории Английской Премьер-лиги — победный гол Серхио Агуэро в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году — не утратил своей значимости спустя годы. Как сообщает Goal.com, завершивший карьеру аргентинский нападающий поделился подробностями тщательно спланированных действий и своими переживаниями, стоявшими за тем легендарным голом, который принес «Манчестер Сити» первый чемпионский титул в современной истории клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию ФурФурТво Серхио Агуэро признался, что в тот момент его посещали мысли о возможной потере чемпионства, а во время игры царила сильная паника. После важной победы над «Манчестер Юнайтед» команда точно знала, что для завоевания титула в последнем туре сезона достаточно было обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле. Однако во втором тайме счет неожиданно стал 1:2.

Вспоминая психологическое давление тех минут, бывший нападающий отметил: «В такие моменты не думаешь ни о чем другом. В голове только мысль о том, что ты упускаешь чемпионство. Но мы все равно продолжали бороться до конца».

Гол Эдина Джеко и тактическая комбинация с Марио Балотелли

Когда в компенсированное арбитром время, а точнее на 92-й минуте, Эдин Джеко сравнял счет, Серхио Агуэро твердо поверил, что сможет забить снова. По словам футболиста, быстрая комбинация, разыгранная позже с Марио Балотелли, была не просто случайностью, а заранее продуманным тактическим планом.

Агуэро вспоминает ту ситуацию так: «Я решил отойти назад, чтобы принять мяч от Найджела де Йонга, и попытался сыграть с Марио Балотелли в "стенку". Этот план уже был у меня в голове, я все продумал заранее. Я заранее договорился с Марио: просил его отдать мне пас, а затем вернуть мяч обратно. К счастью, наш план сработал, и в итоге получилась идеальная комбинация».

13 мая и вечная связь с болельщиками

Спустя более десяти лет эмоциональная значимость того гола для Серхио Агуэро только возросла. Аргентинец, завершивший профессиональную карьеру пять лет назад, сегодня в полной мере осознает, какое огромное историческое значение этот успех имеет для «Манчестер Сити» и его болельщиков.

Бывший нападающий сказал о преданности и внимании фанатов: «Очень приятно, что болельщики до сих пор следят за мной и любят так же, как в те времена, когда я играл. Я рад, что мои усилия за десять лет, все завоеванные титулы и, конечно, гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс", занявший важное место в истории клуба, принесли им радость».

Хотя он больше не выходит на зеленый газон, с годами то знаменитое событие стало ценным воспоминанием. Серхио Агуэро признался, что каждый год 13 мая — в день того легендарного матча против «Куинз Парк Рейнджерс» — он вновь переживает те волнующие моменты, и эти воспоминания навсегда останутся для него дорогими.

Серхио АгуэроМанчестер СитиПремьер-лигаФутболЧемпионат Англии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Новый генерал Флика на поле»: Родри кардинально меняет «Барселону»«Новый генерал Флика на поле»: Родри кардинально меняет «Барселону»Сегодня, 19:02«Мы не заслуживали поражения!»: Фрэнк Лэмпард шокирован после проигрыша «Сити»«Мы не заслуживали поражения!»: Фрэнк Лэмпард шокирован после проигрыша «Сити»Сегодня, 16:47Нарушенная договоренности: Бектемир Меликузиев открыто восстал против WBA и Мунгии!Нарушенная договоренности: Бектемир Меликузиев открыто восстал против WBA и Мунгии!Сегодня, 16:42Постекоглу раскрыл феномен Роналду — путь к 1000 голам, железная мотивация!Постекоглу раскрыл феномен Роналду — путь к 1000 голам, железная мотивация!Сегодня, 16:37Порту готовится к матчу с Манчестер Сити после победы в чемпионате ПортугалииПорту готовится к матчу с Манчестер Сити после победы в чемпионате ПортугалииСегодня, 13:32Эрлинг Холанд рассказал о своем новом имидже и победах командыЭрлинг Холанд рассказал о своем новом имидже и победах командыСегодня, 12:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»