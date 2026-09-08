Турист прыгнул в воду и трагически погиб

·63·Мир
Турист прыгнул в воду и трагически погиб

Проводивший отпуск с семьей в Турции турист погиб после того, как нырнул головой вниз с пирса отеля в воду глубиной всего 50 сантиметров.

39-летний Ариф Эрман в пятницу, 4 сентября, примерно в 15:00 нырнул в воду с пирса отеля, расположенного на курорте Конаклы близ Аланьи на побережье Антальи. Согласно информации, перед прыжком он разбежался и вошел в воду головой вперед. В результате он сломал шею.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения отеля. На кадрах видно, как Эрман, несмотря на предупреждающие знаки о том, что прыжки с пирса опасны и запрещены, разбегается и ныряет головой в воду.

Когда спасатель бросился за ним в воду, уровень воды едва доставал ему до бедер. Это показывает, насколько мелководным было место.

Врачи оказали пострадавшему мужчине медицинскую помощь на месте и доставили его в местную больницу. Эрман был помещен в отделение реанимации, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Ариф Эрман приехал на отдых с семьей. Он жил в городе Акчай, Сапанджа, был женат, у него было трое детей. По словам коллег, он работал на заводе Гудеар в Адапазары.

Тело Эрмана было предано земле в воскресенье после полуденного намаза на кладбище махалли Акчай. Проводить его в последний путь собрались члены семьи, соседи и коллеги.

Полиция пока не разглашает название отеля и не выступает с официальным заявлением. Расследование инцидента продолжается.

Конаклы — популярный курортный район, расположенный в западной части Аланьи, известный преимущественно туристами, приезжающими по турпакетам. Отели здесь расположены вдоль галечно-песчаного пляжа, напротив Средиземного моря. Курорт пользуется популярностью среди турецких и иностранных туристов, особенно семей.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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