70-летняя женщина обменяла удочеренную 17-летнюю девочку на обезьяну

3 сентября текущего года в американском штате Миссури 70-летняя женщина предстала перед судом за то, что подвергла серьезной опасности жизнь приемного ребенка. В ходе следствия выяснилось, что женщина отправила 17-летнюю девочку знакомым в Техас, а взамен приняла экзотическую обезьяну. Об этом сообщает «Пеопле».

Отмечается, что судья округа Линкольн первоначально назначил подсудимой 7 лет лишения свободы. Однако реальное исполнение наказания было немедленно отменено, и вместо этого женщине назначили трехлетний испытательный срок.

Бывшая опекунша признана виновной в том, что отправила 17-летнюю девочку в дом знакомых, проживающих в штате Техас. Самое удивительное, что взамен судьбы подростка она получила оттуда экзотическую обезьяну.

По данным правоохранительных органов, девочка содержалась в техасском доме вместе с дикими животными. Она не только жила в столь тяжелых условиях, но и была вынуждена участвовать в уходе за животными.

В инцидент вмешались школьная служба безопасности и социальные службы. Причиной тому стало то, что подросток долгое время не посещала занятия и уроки. В результате изучения ситуации ответственными сотрудниками было выявлено, что о девочке должным образом не заботятся.

Сообщается, что Бренди Дойч за свою жизнь воспитала и взяла под опеку более 200 детей. Однако после этого случая суд аннулировал ее лицензию на право заниматься опекунской деятельностью.

Также в рамках следствия в результате заключенной судебной сделки были сняты дополнительные обвинения, связанные с жестоким обращением с детьми.

На суде высказалась и родная дочь подсудимой. Она подчеркнула, что находится в шоке от вынесенного решения и мягкости наказания. По ее словам, данный случай свидетельствует о серьезных изъянах в системе социальной защиты и о том, что система не справилась с задачей защиты ребенка.

В настоящее время 17-летняя приемная девочка находится под опекой социальных служб Техаса. После пережитых тяжелых событий она пытается вернуться к нормальной и стабильной жизни.

Это происшествие в очередной раз показало, насколько важна ответственность опеки и системы социальной защиты в обеспечении судеб детей и их безопасности.