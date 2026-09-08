В Узбекистане протестируют цифровой токен ХУМО в расчетах

·50·Технологии
В Узбекистане протестируют цифровой токен ХУМО в расчетах

Фото: УзА

В финансово-банковской системе Узбекистана запускается важный пилотный проект, направленный на внедрение цифровых технологий и развитие современных расчетных механизмов. В стране начинается официальный процесс тестирования использования специального цифрового токена ХУМО, привязанного к национальной валюте — суму, в качестве платежного средства. Данное новшество имеет большое значение, так как оно направлено на развитие цифровой экономики и расширение масштабов безналичных расчетов. Каким же образом работает этот цифровой токен, как обеспечивается его безопасность и какие ведомства осуществляют контроль? В конце статьи мы раскроем главную интригу — все подробности точных сроков тестирования и условий продления пилотного проекта.

Финансовый механизм и обеспечение цифрового токена

Процесс тестирования нового финансового инструмента основывается на ряде важных критериев:

  • Равенство национальной валюте: В рамках тестирования стоимость одного токена ХУМО устанавливается равной одному суму (1 ХУМО = 1 сум);

  • Государственная гарантия и обеспечение: Финансовая стабильность токенов планируется обеспечиваться государственными ценными бумагами Узбекистана;

  • Практические возможности оплаты: В ходе эксперимента будет опробована система осуществления и приема платежей за повседневные товары и различные услуги.

Оценка безопасности и государственный контроль

При использовании цифровых инструментов финансовая безопасность и стабильность системы ставятся на первое место:

  • Оценка рисков: В ходе проекта будет проведен глубокий анализ полного обеспечения токенов, информационной безопасности и возможных потенциальных рисков;

  • Контроль Центрального банка: Данная новая финансовая практика осуществляется под строгим наблюдением Центрального банка Республики Узбекистан;

  • Агентство перспективных проектов: Координация процессов и современное регулирование осуществляются под контролем Национального агентства перспективных проектов.

Главное решение и сроки тестирования проекта

Самый главный вопрос, который интересует многих, — это когда именно данное новшество будет полностью введено в практику и сколько продлится процесс тестирования. Самое главное решение и вывод заключаются в том, что первоначальный срок данного пилотного проекта установлен ровно в 12 месяцев. Если результаты тестирования потребуют дополнительных проверок, срок может быть продлен, однако общий период действия строго не превысит 3 лет.

Как вы думаете, какое положительное влияние окажет тестирование цифрового токена ХУМО в повседневных расчетах на развитие безналичных расчетов в нашей стране? Готовы ли вы сами оплачивать товары и услуги с помощью таких цифровых токенов? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной экономической новостью с друзьями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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