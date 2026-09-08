Трамп предъявил претензии на Луну: что говорит об этом международное право?

Президент США Дональд Трамп выступил с необычным заявлением по поводу Луны. 6 сентября на своей странице в Truth Social он опубликовал изображение Луны, американского флага и надписи «Те мун ис урс» — «Луна наша».

Однако с точки зрения международного права Луна не является территорией какого-либо государства. Этот вопрос регулируется Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, вступившим в силу в 1967 году.

В статье 2 договора указано, что космос, Луна и другие небесные тела не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения суверенитета, ни посредством использования или оккупации, или любыми другими средствами.

Кроме того, документ предусматривает, что исследование и использование Луны и других небесных тел осуществляются на благо всех стран без какой-либо дискриминации, в мирных целях.

По этой причине надпись Трампа «Луна наша» не может рассматриваться как официальная территориальная претензия США на Луну. Высадка американских астронавтов на Луну или проведение там исследований также не дают стране права объявлять ее своей территорией.

Договор по космосу вступил в силу в 1967 году и на сегодняшний день является одним из основных документов международного космического права. По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, Узбекистан присоединился к данному договору 17 октября 2024 года.