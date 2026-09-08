Трамп предъявил претензии на Луну: что говорит об этом международное право?

·53·Мир
Трамп предъявил претензии на Луну: что говорит об этом международное право?

Президент США Дональд Трамп выступил с необычным заявлением по поводу Луны. 6 сентября на своей странице в Truth Social он опубликовал изображение Луны, американского флага и надписи «Те мун ис урс» — «Луна наша».

Однако с точки зрения международного права Луна не является территорией какого-либо государства. Этот вопрос регулируется Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, вступившим в силу в 1967 году.

В статье 2 договора указано, что космос, Луна и другие небесные тела не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения суверенитета, ни посредством использования или оккупации, или любыми другими средствами.

Кроме того, документ предусматривает, что исследование и использование Луны и других небесных тел осуществляются на благо всех стран без какой-либо дискриминации, в мирных целях.

По этой причине надпись Трампа «Луна наша» не может рассматриваться как официальная территориальная претензия США на Луну. Высадка американских астронавтов на Луну или проведение там исследований также не дают стране права объявлять ее своей территорией.

Договор по космосу вступил в силу в 1967 году и на сегодняшний день является одним из основных документов международного космического права. По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, Узбекистан присоединился к данному договору 17 октября 2024 года.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Число войн в мире достигло рекордного уровняЧисло войн в мире достигло рекордного уровняСегодня, 15:07Известная телеведущая приговорена к смертной казниИзвестная телеведущая приговорена к смертной казниСегодня, 14:4670-летняя женщина обменяла удочеренную 17-летнюю девочку на обезьяну70-летняя женщина обменяла удочеренную 17-летнюю девочку на обезьянуСегодня, 14:36Работавших на Эйфелевой башне «непосторонних» женщин отстранили от башниРаботавших на Эйфелевой башне «непосторонних» женщин отстранили от башниСегодня, 14:27Король Чарльз снова напомнил Гарри о его «месте» в королевской семьеКороль Чарльз снова напомнил Гарри о его «месте» в королевской семьеСегодня, 13:48В Испании бастуют врачи: чем закончится скандал из-за нового закона?В Испании бастуют врачи: чем закончится скандал из-за нового закона?Сегодня, 13:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях