Усман Дембеле сделал смелое заявление о «Золотом мяче»

·3·Спорт
Усман Дембеле сделал смелое заявление о «Золотом мяче»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выступил с заявлением, вызвавшим бурные обсуждения в футбольном мире. Как сообщает Goal.com, французский футболист твердо уверен, что престижная награда «Золотой мяч» в этом году достанется игроку парижского клуба. Несмотря на высокую конкуренцию в ведущих чемпионатах Европы, форвард подчеркнул, что борьба за главный индивидуальный трофей сезона не завершится в пользу других команд. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Представитель столичного французского клуба Усман Дембеле в интервью изданию Франке Футбалл открыто поделился своими мыслями о том, кто станет будущим победителем. По его словам, в вопросе судьбы этой награды не может быть сомнений, и она останется в руках игрока «Пари Сен-Жермен».

Фавориты и неожиданные решения

Однако выбор Дембеле вызвал удивление у футбольной общественности. В частности, опытный игрок не включил в свою тройку лучших юный талант Ламина Ямаля, который провел выдающийся сезон в составе «Барселоны» и сыграл ключевую роль в победах сборной Испании на международной арене. Хотя он не отрицает талант испанского футболиста, он отдал предпочтение другим игрокам.

При составлении своего личного списка фаворитов Дембеле назвал имена футболистов, выступающих в различных чемпионатах Европы. В свою очередь, он отказался включать в этот список самого себя.

Французский футболист пояснил, что никогда не включает себя в подобные рейтинги и не голосует за себя. Он также отметил важность тактического фундамента команды под руководством Луиса Энрике и стабильность менее заметных игроков.

Игроки, остающиеся в тени

Вингер «Пари Сен-Жермен» также упомянул ряд ярких игроков, которые остаются вне поля зрения широкой общественности и спортивной прессы. По его мнению, Майкл Олисе, проведший лучший сезон в немецкой Бундеслиге, и Виллиан Пачо, сыгравший важную роль в устойчивости команды, достойны этого признания.

Дембеле добавил, что такие футболисты, как Ламин Ямаль и Фабиан Руис, также заслуживают высокой оценки за свою яркую игру в течение сезона. Он особо отметил, что заслуги Виллиана Пачо часто забываются, и выразил надежду, что в этом году его труд будет оценен по достоинству.

Усман ДембелеЗолотой мячПари Сен-ЖерменЛамин ЯмальКилиан Мбаппе
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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