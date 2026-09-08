Килиан Мбаппе прокомментировал поражение сборной Франции на чемпионате мира

·46·Спорт
Килиан Мбаппе прокомментировал поражение сборной Франции на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе впервые поделился своими мыслями после тяжелого поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Goal.com, 27-летний футболист не стал называть этот результат самым болезненным ударом в своей карьере, однако подчеркнул, что жажда побед у национальной команды не угасла. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что сборная Франции завершила свое выступление на турнире, уступив в полуфинале чемпионата мира Испании со счетом 0:2. Это поражение стало серьезным ударом для французских болельщиков и игроков. Тем не менее, капитан команды Килиан Мбаппе напомнил, что уже сталкивался с подобными болезненными моментами в прошлом.

Болезненные поражения и проигранные финалы

Звезда «Реал Мадрида» выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» и вспомнил самые тяжелые моменты своей карьеры. По его словам, несмотря на то, что поражение в этом полуфинале было трудным, его сложно назвать самым сложным в карьере.

«Это было тяжело. Самое сложное... Не знаю. Потому что я проигрывал и в финале чемпионата мира, и в финале Лиги чемпионов», — сказал французский нападающий, вспоминая горькие воспоминания прошлых лет.

Хотя футболист завоевал титул чемпиона мира в 2018 году, он хорошо знает, что сталкивался с серьезными испытаниями и на последующих крупных турнирах. Именно поэтому он научился профессионально принимать любые неудачи.

Будущие цели и жажда победы

Килиан Мбаппе также добавил, что команда создала особую связь с болельщиками, так как достойно защищала имидж страны на турнире. По его мнению, сборная должна гордиться показанной игрой и самоотдачей на поле.

Французский нападающий твердо заявил, что это поражение не умаляет ни его личных амбиций, ни стремления всей национальной команды к будущим победам. Он считает, что невозможно всегда быть чемпионом мира, но сохранение жажды победы является самым важным фактором.

«Вы не можете всегда выигрывать чемпионат мира, потому что это не всегда возможно. Но мы всегда голодны до побед. В тот день, когда мы потеряем этот голод, все будет кончено», — заключил Килиан Мбаппе.

Килиан МбаппеРеал МадридФранцияИспанияЛига чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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