Число войн в мире достигло рекордного уровня

·93·Мир
Число войн в мире достигло рекордного уровня

На сегодняшний день по всему миру продолжается более 60 вооруженных конфликтов. По данным ООН, это один из самых высоких показателей с момента окончания Второй мировой войны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая на заседании Совета по правам человека в Женеве, выразил обеспокоенность ростом числа вооруженных конфликтов и ослаблением принципов международного права.

В своей речи Тюрк также отдельно остановился на применении искусственного интеллекта в военной сфере. Он отметил, что использование ИИ при создании систем вооружения, способных принимать решения о лишении человека жизни без участия человека, представляет серьезную угрозу.

Верховный комиссар призвал усилить контроль над искусственным интеллектом, подчеркнув, что если технология будет развиваться бесконтрольно, она может превратиться в большую, даже экзистенциальную угрозу для человечества.

Он предупредил, что в будущем некоторые системы ИИ могут развиться до такой степени, что даже создавшие их специалисты не смогут полностью их контролировать.

Тюрк призвал государства установить четкие границы для развития и распространения технологий искусственного интеллекта. Для этого он заявил о необходимости сотрудничества с регионами, где размещены технологии, и странами, участвующими в их цепочке поставок.

Он также подчеркнул важность выработки строгих гарантий безопасности ИИ и защиты людей, пока не стало слишком поздно.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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