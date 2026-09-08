ХМД Глобал представила новый смартфон ХМД Сало 5Г для сектора Б2Б
Компания ХМД Глобал выпустила на мировые рынки смартфон ХМД Сало 5Г, предназначенный для корпоративных клиентов. По данным иксбт.ком, данное устройство ориентировано преимущественно на Б2Б-сегмент и является переименованной версией проекта ХМД Титан 5Г, который был отменен в 2024 году. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Технические возможности и экранНовый смартфон оснащен 6,56-дюймовым ИПС LCD дисплеем, который поддерживает разрешение 1080кс2400 пикселей и частоту обновления 90 Hz. Эти показатели обеспечивают плавное и качественное отображение контента при выполнении корпоративных задач и в повседневных рабочих процессах.
Аппаратная часть устройства базируется на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4с Ген 2. Кроме того, смартфон оснащен 8 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти, что обеспечивает достаточный запас для работы бизнес-приложений.
Возможности камеры и аккумуляторОсобое внимание уделено фотосъемке и возможностям связи. На передней панели расположена фронтальная камера высокого разрешения на 50 Мп, которая отлично подходит для видеозвонков. На задней панели установлены основная камера на 64 Мп и сверхширокоугольная камера на 13 Мп.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 mAh, обеспечивающим длительную автономную работу. Батарея поддерживает технологию проводной зарядки мощностью 33 В, что позволяет быстро заряжать устройство.
Программное обеспечение и безопасностьУстройство работает на новейшей операционной системе Android 16. Поскольку безопасность является одним из важнейших факторов для корпоративных клиентов, производитель обещает предоставлять обновления безопасности для этой модели в течение 5 лет.
ХМД Сало 5Г благодаря своему уникальному названию и надежной технической базе полностью отвечает требованиям корпоративного рынка. Ожидается, что этот смартфон станет надежным решением для компаний, которые ценят безопасность и стабильность в бизнес-среде.
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